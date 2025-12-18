Live TV

Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu este de acord cu ideea premierului Ilie Bolojan, că ajutoarele de şomaj trebuie scăzute, el declarând că avut o discuţie cu acesta şi i-a spus că opiniile sale sunt total diferite. Potrivit ministrului, şomajul nu este o formă de lene şi nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească, ci îl primeşte doar cineva care a muncit, pentru că se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp. 

Ministrul Muncii a fost întrebat despre ajutoarele de şomaj, care din perspectiva premierului Ilie Bolojan, ar trebuit să fie scăzute, pentru a nu mai fi încurajată nemunca. 

„Nu avem un proiect în acest sens, dar am avut o discuţie faţă în faţă cu premierul, despre subiectul acesta şi opiniile mele, pe care le-am spus sincer şi colegial, sunt total diferite. Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp. Deci cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj. Aşadar, nu, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a spus ministrul Muncii, în emisiunea România Politică de la Prima News, potrivit News.ro. 

El a precizat că, dacă nu munceşti, nu poţi să primeşti şomaj când eşti concediat eventual sau când rămâi fără loc de muncă. 

„Deci doar cei care au muncit primesc ajutorul de şomaj, nu cei care stau degeaba. Iar şomajul nu este o formă de lene, şomajul este un moment dificil în viaţa unei persoane, când tocmai ţi-ai pierdut un loc de muncă. Nu ştiu pe nimeni în lumea asta să se bucure când pierde locul de muncă, dimpotrivă”, a arătat Manole. 

Florin Manole a amintit că în pachetul pe care Partidul Socialist Democrat l-a propus deja pentru relansarea economiei există facilităţi pentru companiile care angajează şomeri, pentru companiile care angajează tineri care debutează în câmpul muncii. 

„Avem măsuri şi pentru mame, pentru victimele violenţei domestice. (..) O altă măsură este aceea de a reduce pentru un an, doi poate contingentul de lucrători străini în această ţară. Oamenii aceia sunt totuşi oameni care muncesc foarte bine, apreciem asta, ei primesc salarii, plătesc taxe în această ţară, trebuie să aibă drepturile protejate, dar cred că, dacă reducem un pic contingentul, pentru o perioadă de timp, pentru a lăsa mai mult spaţiu pentru lucrătorul din România, nu cred că este o greşeală sau o eroare”, a subliniat Florin Manole. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că România trebuie să lucreze la reducerea ajutoarelor de şomaj, la eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală şi trebuie eliminate posibilităţile de pensionare anticipată, dar şi să fie redus numărul de angajaţi din sectorul public în foarte multe zone unde personalul este supradimensionat. 

„Noi avem un deficit de forţă de muncă în aproape toate domeniile în societate şi atunci înseamnă că trebuie să descurajăm nemunca şi trebuie să premiem munca. Asta înseamnă să venim cu o legislaţie de genul acesta, fără echivoc, pentru că, într-o ţară în care practic în orice mare oraş din România nu ai cu cine lucra, este un deficit de forţă de muncă, la 30-40 de kilometri de unde poţi să faci naveta în condiţii decente, nu e normal să ai ajutoare de şomaj care se întind pe şase luni sau pe un an de zile. Aici trebuie să lucrăm, la reducerea ajutoarelor de şomaj, la reducerea şi eliminarea oricăror forme de a fugi de munca reală din economie”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Apropo TV.

Citește și: „În România lucrează prea puțini oameni", susține Ilie Bolojan. „Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc" 

Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă
Digi Sport
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă
Descarcă aplicația Digi Sport
