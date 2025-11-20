Live TV

Exclusiv Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă

alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Eu cred că 10 decembrie este un termen bun”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a vorbit joi seara, la Digi24, despre termenele anunțate de CCR pentru judecarea contestației depuse de AUR la legea care majorează taxele. Inițial, Curtea Constituțională anunțase că va judeca în 4 februarie contestația, apoi a avansat termenul de 21 ianuarie 2026, după care a revenit și a anunțat că o va lua în discuție la data de 10 decembrie, pentru a nu se bloca aplicarea acesteia începând cu 1 ianuarie. Despre aceste termene, Alexandru Nazare a spus că României i-a „trecut glonțul pe la tâmplă”. Ministrul Finanțelor a povestit că era într-o ședință cu reprezentanți ai Băncii Mondiale când a auzit data de 21 ianuarie și a ieșit imediat de la întâlnire ca să discute cu premierul și cu Comisia Europeană. „În cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie. Eu cred că 10 decembrie un termen bun”, a subliniat Nazare.

„Pe 10 decembrie clar că este bine, este suficient timp astfel încât acest pachet legislativ să fie promulgat în interiorul anului 2025, ca să fie valabil pentru 2026, să poată fi aplicat începând cu 1 ianuarie. Problema era că nu mai putea fi aplicat cu 1 ianuarie, dacă discuția avea loc în februarie sau în ianuarie anul viitor”, a afirmat Alexandru Nazare la Digi24.

Înainte de a discuta despre bani, discutăm despre încredere. Am recâștigat încrederea și nivelul de încredere în raport cu partenerii internaționali, cu Comisia Europeană, cu agențiile de rating. A fost un proces extrem de dificil în ultimele patru luni, în care, pas cu pas, am reușit să recâștigăm această încredere, și ar fi fost păcat să o pierdem.

„Bineînțeles, ar fi fost mult mai complicată construcția bugetului pe 2026, pentru că ecuația acestor venituri atârna semnificativ pe bugetul anului 2026 și ar fi fost implicații și în privința PNRR, pe alocuri posibile sume înghețate. Deci, ne-a trecut glonțul pe la tâmplă. Eram în discuții cu Banca Mondială, am și ieșit imediat când am văzut știrea și, bineînțeles, am început să discutăm. Am sunat imediat la Comisie, astfel încât să existe un dialog permanent și să nu să nu existe sincope, să știe exact ce facem și, bineînțeles, în dialog permanent cu premierul”, a adăugat ministrul.

„Eu cred că 10 decembrie este un termen bun”

„Un pic mai târziu, în cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie. Eu cred că 10 decembrie este un termen bun, mai ales că acest pachet legislativ fusese la Curte peste 70 de zile. Curtea operase observații pe pachet. Noi am avut grijă astfel să scoatem complet paragrafele pe care Curtea le viza, astfel încât să nu existe niciun dubiu în momentul când legea este din nou aprobată, deci, practic ne luasem măsurile de precauție necesare”, a conchis Alexandru Nazare.

Editor : Liviu Cojan

