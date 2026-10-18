Live TV

Ministrul nominalizat la Fonduri Europene promite un audit și acuză întârzieri la plăţile către beneficiarii proiectelor cu bani UE

Data publicării:
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - ADERARE ROMANIA - OCDE - 18 FEB 2
Alexandru Mihai Ghigiu Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Mihai Ghigiu, nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene în guvernul Luca Niculescu, anunţă că va dispune un audit intern privind absorbţia fondurilor UE. De asemenea, spune că există întârzieri la plăţile către beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene şi că va analiza dacă printre cauze se numără şi supraîncărcarea personalului.

„Fondurile europene trebuie să rămână o prioritate pentru România. De-a lungul anilor, şcoli, spitale, infrastructură rutieră şi feroviară, dar şi numeroase proiecte locale au fost construite sau modernizate cu bani europeni. Continuarea acestor investiţii este vitală pentru dezvoltarea României, mai ales în actualul context economic dificil”, a scris el pe Facebook, potrivit News.ro.

Ghigiu, propus de PSD, subliniază că preluarea portofoliului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene reprezintă o mare responsabilitate.

„Primul pas va fi o analiză a stadiului absorbţiei fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a avea o imagine clară asupra situaţiei. Voi urmări optimizarea implementării şi identificarea de noi oportunităţi de investiţii care pot fi finanţate din fonduri europene. Totodată, voi dispune un audit intern. Există întârzieri la plăţile către beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene. Voi analiza dacă printre cauze se numără şi supraîncărcarea personalului. Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să explice cum a gestionat această situaţie”, a continuat el el.

Totodată, Ghigiu anunţă că, împreună cu specialiştii ministerului, vor fi folosite experienţa acumulată şi mecanismele existente pentru a accelera accesarea fondurilor disponibile, astfel încât investiţiile să continue fără blocaje majore.

Ghigiu enumeră priorităţile din programul de guvernare:

„- În cazul PNRR, urgenţa este să asigurăm îndeplinirea condiţiilor necesare pentru încasarea integrală a sumelor pe care România le mai poate primi, cu respectarea regulilor şi a termenelor europene. Împreună cu echipele ministerului, vom pregăti într-un ritm mai alert documentele şi clarificările solicitate de Comisia Europeană. Pentru investiţiile care riscă să rămână nefinalizate, vom analiza ce proiecte pot continua şi din ce surse pot fi finanţate, în funcţie de stadiul lucrărilor, de beneficiile lor şi de resursele disponibile.

- În programele europene aflate în implementare, vom urmări deblocarea investiţiilor şi simplificarea procedurilor. Vom monitoriza întârzierile şi vom stabili responsabili şi termene clare pentru remedierea problemelor. Proiectele importante vor beneficia de echipe dedicate pentru accelerarea implementării. Un minister eficient înseamnă echipe care comunică între ele şi cu beneficiarii.

- Vom accelera implementarea Programului Tranziţie Justă, prin finanţări pentru companii, investiţii şi formare profesională. Oamenii din judeţele vizate au nevoie de locuri de muncă şi de alternative economice sustenabile, pe măsură ce industriile locale se transformă.

- Vom intensifica pregătirea Planului de Parteneriat Naţional şi Regional 2028-2034, în colaborare cu autorităţile locale, agenţiile pentru dezvoltare regională, universităţile şi mediul de afaceri. România trebuie să aibă proiecte bine pregătite atunci când se deschid noile oportunităţi de finanţare.

Voi prezenta periodic rezultatele: ce fonduri europene au intrat în ţară, ce investiţii au fost deblocate şi unde persistă probleme. Fiecare euro atras trebuie să se regăsească într-o investiţie finalizată, într-un serviciu public mai bun sau într-o oportunitate concretă pentru cei care trăiesc şi muncesc în România”, declară Mihai Ghigiu.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
2
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
diana stoica usr
4
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
United States President Donald J Trump speaks during a meeting with himself and major travel company executives in the O
5
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean. „Sunt...
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
Digi Sport
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PNL_CONGRES_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan va semna un acord cu Luca Niculescu pentru respectarea țintelor de deficit: „PNL va da un vot de necesitate pentru învestire”
Alexandru Muraru
PNL Iaşi nu va susţine învestirea guvernului Niculescu-PSD. Reacție dură a lui Mihai Chirica
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - ADERARE ROMANIA - OCDE - 18 FEB 2
Mihai Ghigiu îl acuză pe Bolojan că îi jignește pe miniștrii PSD: „Ce a făcut doamna Oana Gheorghiu în afară de un site și un PPT?”
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Nicușor Dan a fost aliat sau adversar pentru Ilie Bolojan? Ce spune premierul interimar despre relația dintre președinte și PSD
ilie bolojan inquam george calin
Cea mai mare greșeală a lui Ilie Bolojan în mandatul de premier: „M-am gândit întotdeauna: este bine pentru familia mea?”
Recomandările redacţiei
drona
Imagini spectaculoase de la misiunea de sâmbătă, când două drone au...
doi oameni cu o umbrela in ploaie
Meteorologii anunță ploi și cod galben de vânt astăzi în țară. Cum va...
exilenova
Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal...
antonow 225 at leipzig halle airport.
Un nou incident la aeroportul din Leipzig. Un gard a fost avariat...
Ultimele știri
„Cocktailuri Molotov, gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc”. Ciocniri violente în cea de-a cincea zi de proteste la Tirana
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Marco Rubio susține că nimeni de la Casa Albă nu a ordonat să reducă viteza Starlink în Ucraina: „Pur și simplu s-a întâmplat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sheryl Crow, despre Armstrong: Ne-am despărțit în săptămâna când am aflat că am cancer. Apoi am auzit că...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce planuri are Dinamo cu Adrian Mazilu, după ce Giovanni Becali a anunțat o...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali
Adevărul
Orașul european care riscă să rămână în întuneric 20 de ore pe zi. Planul Rusiei, dezvăluit de documente...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a pozat nud, ”femeia perfectă” i-a fost propusă de Alexandru Țiriac lui Donald Trump: ”Aș plăti un...
Pro FM
Cum arată și ce fac astăzi fetele de la TLC, la peste 30 de ani de la succesul uriaș. Tragedia care a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matthew Perry credea că faima îi va schimba viața în bine. Ce a descoperit după Friends: "Nu a reparat ce era...
Adevarul
O româncă scrie creierul roboților la NASA: „Poate ajunge pe o planetă și să întâlnească extratereștri”
Newsweek
Pensionarii, nemulțumiți de recalcularea pensiilor. „Am primit 68 de lei pentru un an și patru luni de muncă”
Digi FM
Are 61 de ani, ridică greutăți la sală și întoarce toate privirile. Bărbații tineri o curtează, iar soțul ei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Keri Russell își cumpără singură rochiile pentru evenimente. E un star, dar ea nu se vede așa: "Nu le pot...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro