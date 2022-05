Ministrul Novak despre scandalul imnului secuiesc: Ştie toată lumea că 90% din echipa naţională a României provine din Harghita

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, marţi, pentru Agerpres, că hocheiştii din echipa naţională a României care au cântat alături de galeria maghiară imnul Ţinutului Secuiesc la finalul partidei cu Ungaria, de la Campionatul Mondial din Slovenia, nu au lezat cu nimic imaginea României.

Liderii PSD au reacționat vehement după ce hocheiștii au cântat imnul Ținutului Secuiesc, cerând să se discute subiectul în Coaliția de guvernare.

"Eu cred că reacţia este una deplasată, exagerată. Băieţii au cântat efectiv după competiţie, după evenimentul oficial. Trebuie să ştie toată lumea că nu au cântat în locul imnului României sau în partea oficială a competiţiei. Când s-a terminat competiţia, galeria început să cânte. Ştie toată lumea că 90% din echipa naţională a României provine din Harghita şi vă daţi seama că sunt etnici maghiari. Galeria a început să cânte şi ei au cântat alături de ei imnul Ţinutului Secuiesc. Ceea ce pentru noi, din punctul de vedere al ministerului, nu este nimic care lezează într-un fel imnul statului, principiile. Este vorba de o manifestare a lor, este vorba despre cultura maghiară, despre sentimentul lor, şi nu s-a lezat cu nimic imaginea României", a declarat Novak pentru Agerpres.

Referitor la decizia Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, care a convocat Biroul Federal pentru a analiza incidentul din Slovenia şi sancţionarea jucătorilor dacă va fi cazul, Novak a afirmat că prioritar în hocheiul românesc ar trebui să fie formarea unei echipe naţionale competitive.

"Cred că ar trebui să depăşim un pic acest moment şi să recunoaştem că există etnici maghiari sportivi, există un imn al lor, există tradiţie, există cultură, şi cu toate astea aceşti sportivi reprezintă România, concurează pentru România şi datorită lor acest lot naţional a reuşit să se claseze în grupa a doua mondială şi acum, din păcate au picat în grupa a treia. Dar sunt mult prea puţini sportivi din păcate care reprezintă ţara. Dacă vrem să avem o echipă naţională puternică, trebuie să avem 10 echipe în 10 mari oraşe, cu patinoare, dar din păcate nu avem nici măcar în Bucureşti. Eu zic că prima prioritate este din punct de vedere sportiv, iar băieţii maghiari care cântă după competiţie nu au treabă nici cu federaţia, nici cu ministerul", a mai spus Novak.

Ministrul Sportului a comentat şi prezenţa ministrului Mediului, Tanczos Barna, în galeria echipei Ungariei, afirmând că acesta este un împătimit al hocheiului.

"Prezenţa lui Tanczos Barna eu cred că este una foarte normală. Era cât pe ce să fiu şi eu parte la acest Campionat Mondial să susţin băieţii, însă am optat să fiu prezent la startul Turului ciclist al Italiei. Noi toţi din zona Miercurea Ciuc, Harghita, iubim hocheiul şi el fiind foarte apropiat de hochei, a fost şi preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, era foarte normal să ia parte la acest eveniment. Nu cred că va putea vreodată cineva să convingă galeria să nu cânte imnul Ţinutului Secuiesc. Asta va fi forever", a completat Novak.

Situaţia s-ar schimba în cazul în care în echipa naţională de hochei a României ar fi mai mulţi jucători de origine română, consideră Novak.

"Dacă ar fi fost o echipă naţională omogenă, formată din sportivi din Braşov, Iaşi, Timişoara, Bucureşti, cu siguranţă ar fi mult mai echilibrată toată această situaţie. Dar cum toată greutatea cade pe umerii noştri, a sportivilor de acolo, e normal să apară astfel de situaţii. Când ai ceva la pachet, trebuie să duci totul, când ai sportivii de acolo, toate celelalte vin împreună cu ei, nu ai ce să faci. În primă fază s-a interpretat greşit şi unii au şi speculat situaţia. Dar trebuie să depăşim acest moment în viitor şi să recunoaştem că sportivii au cultura lor şi tradiţiile lor. Cu siguranţă atunci când joacă, ei dau tot ce pot ca să aibă rezultate foarte bune", a mai spus Eduard Novak.

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Alexandru Hălăucă, a declarat, luni, pentru Agerpres, că va convoca de urgenţă Biroul Federal al FRHG în care vor fi analizate filmările în care componenţii echipei naţionale a României "stau drepţi" în faţa galeriei Ungariei la meciul direct de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A.

Oficialul FRHG a precizat că a văzut fotografii cu jucătorii români care stăteau în faţa galeriei maghiare la intonarea imnului şi că în tribuna suporterilor unguri s-a aflat şi ministrul Mediului, Tanczos Barna, fost preşedinte al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă.

"Sunt nişte poze care circulă, în care se vede că Barna Tanczos era într-adevăr în galeria maghiarilor. Eu nu am fost acolo, dar au fost colegii. Vom face de urgenţă un Birou Federal, joi probabil, şi o să analizăm toate filmările, fotografiile. Vom cere şi un punct de vedere ministrului Sportului şi să vedem conform legii ce măsuri se pot lua, pentru că nu a fost doar atât. La început, galeria maghiară a început să cânte imnul, iar o foarte mare parte din jucătorii noştri au stat drepţi în faţa galeriei maghiare. Nu ştiu să vă spun dacă au cântat împreună cu ei, pentru că nu am fost acolo, dar am fotografiile şi se vede foarte clar că stăteau în faţa galeriei care cântă imnul. Acum vom vedea care este punctul de vedere al celor care au fost acolo", a declarat Hălăucă pentru Agerpres.

Întrebat ce sancţiuni riscă jucătorii români dacă se dovedeşte că au cântat alături de galeria maghiară, Hălăucă a spus că regulamentul prevede pedepse în ceea ce priveşte însemnele naţionale ale României: "Noi avem în regulament sancţiuni privind tricolorul şi însemnele României, pentru asta avem sancţiuni. Acum nu pot să vă spun în momentul ăsta ce riscă jucătorii. În plus, dacă facem un Birou Federal va fi o decizie a membrilor Biroului Federal".

Naţionala României a fost învinsă de echipa Ungariei, cu scorul de 4-2 (2-0, 1-2, 1-0), duminică, la Ljubljana, în ultimul său meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I, Grupa A.