Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa

Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a răspuns afirmaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, care a întrebat la Davos dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Demnitarul a scris pe o rețea socială că istoria a oferit deja răspunsul la această întrebare, pentru că, după atacul din 11 septembrie, „România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO” şi, odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan, așa cum au făcut-o şi alţi aliaţi.

Oana Ţoiu a scris pe platforma X că singura dată în istoria sa când NATO a fost testată privind promisiunea că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. „România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO la acel moment. Am înţeles că aceasta este datoria noastră şi, odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan. La fel au făcut şi alţi aliaţi”, arată ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Donald Trump a declarat la Davos că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând că este în discuţii cu el. „Cred că au ajuns într-un punct în care pot să se întâlnească şi să încheie un acord, iar dacă nu o vor face, sunt proşti”, a spus Trump vorbind despre Zelenski şi Putin.

Trump a mai spus că NATO va contribui la încetarea războiului. „Trebuie să pună capăt războiului, deoarece prea mulţi oameni mor, mor inutil”, a spus el.

Editor : C.A.