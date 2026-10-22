Ministrul Oprea, întâlnire cu preşedintele Comitetului Militar al UE: Continuăm înzestrarea armatei cu tehnică şi echipamente moderne

Ministrul Radu Oprea a avut, joi, o întâlnire la sediul MApN cu generalul Sean Clancy, preşedintele Comitetului Militar al UE, el arătând situaţia de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniţei României şi de pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, ceea ce impune consolidarea capacităţilor de apărare şi cooperare regională. Ministrul anunţă continuarea investiţiilor în apărare, care trebuie să răspundă nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică şi echipamente moderne, cât şi necesităţii de a integra industria naţională de apărare în acest proces.

„Discuţia de astăzi, de la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu generalul Sean Clancy, preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, a vizat evoluţiile mediului de securitate regional, în contextul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, incidentele cu drone din regiunea Mării Negre şi necesitatea consolidării capacităţilor europene de apărare”, a scris ministrul Apărării pe Facebook.

Radu Oprea arată că „situaţia de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniţei României şi de pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, ceea ce impune consolidarea capacităţilor de apărare şi cooperare regională”.

„În acest context, pe lângă celelalte măsuri, este importantă să operaţionalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră, ca instrument pentru creşterea securităţii şi coordonării în regiune. Totodată, continuăm investiţiile în apărare, care trebuie să răspundă atât nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică şi echipamente moderne, cât şi necesităţii de a integra industria naţională de apărare în acest proces, prin dezvoltarea capacităţilor de producţie a unor componente, consolidarea autonomiei strategice şi crearea de noi locuri de muncă”, precizează ministrul Apărării.

Oprea mai afirmă că „România îşi va continua contribuţia la consolidarea apărării europene, în complementaritate cu NATO, pentru a asigura securitatea cetăţenilor şi stabilitatea regiunii”.

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Editor : Liviu Cojan