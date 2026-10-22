Live TV

Ministrul Oprea, întâlnire cu preşedintele Comitetului Militar al UE: Continuăm înzestrarea armatei cu tehnică şi echipamente moderne

Data publicării:
Sean Clancy si Radu Oprea general ue OK
Generalul Sean Clancy și ministrul Radu Oprea. Foto: Facebook / Ștefan Radu Oprea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Radu Oprea a avut, joi, o întâlnire la sediul MApN cu generalul Sean Clancy, preşedintele Comitetului Militar al UE, el arătând situaţia de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniţei României şi de pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, ceea ce impune consolidarea capacităţilor de apărare şi cooperare regională. Ministrul anunţă continuarea investiţiilor în apărare, care trebuie să răspundă nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică şi echipamente moderne, cât şi necesităţii de a integra industria naţională de apărare în acest proces.

„Discuţia de astăzi, de la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu generalul Sean Clancy, preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, a vizat evoluţiile mediului de securitate regional, în contextul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, incidentele cu drone din regiunea Mării Negre şi necesitatea consolidării capacităţilor europene de apărare”, a scris ministrul Apărării pe Facebook. 

Radu Oprea arată că „situaţia de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniţei României şi de pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, ceea ce impune consolidarea capacităţilor de apărare şi cooperare regională”.

„În acest context, pe lângă celelalte măsuri, este importantă să operaţionalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră, ca instrument pentru creşterea securităţii şi coordonării în regiune. Totodată, continuăm investiţiile în apărare, care trebuie să răspundă atât nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică şi echipamente moderne, cât şi necesităţii de a integra industria naţională de apărare în acest proces, prin dezvoltarea capacităţilor de producţie a unor componente, consolidarea autonomiei strategice şi crearea de noi locuri de muncă”, precizează ministrul Apărării. 

Oprea mai afirmă că „România îşi va continua contribuţia la consolidarea apărării europene, în complementaritate cu NATO, pentru a asigura securitatea cetăţenilor şi stabilitatea regiunii”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Luca Niculescu.
1
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
traian basescu in studioul digi24
2
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
3
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Diana Șoșoacă, SOS Romania
4
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...
profimedia-1121023128
5
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din...
"Imagini groaznice": Darius Olaru, făcut knockout în UEFA Europa League! OUT în minutul 30
Digi Sport
"Imagini groaznice": Darius Olaru, făcut knockout în UEFA Europa League! OUT în minutul 30
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Flags of Germany (Federal Republic of Germany; in German: Bundesrepublik Deutschland) and the European Union (EU) waving in the wind.
Germania va primi ultimele 6 miliarde de euro din fondul UE de redresare post-COVID. Finanțarea totală depășește 30 de miliarde
militar ucrainean starlink profimedia
UE îi cere lui Elon Musk să asigure servicii Starlink fără restricţii pentru Ucraina
oprea muraru
Tensiuni și acuzații la audierea lui Oprea pentru Apărare, Muraru i-a cerut să se retragă: „Sunteți o rușine pentru Armata Română”
radu oprea
Radu Oprea spune că românii o vor duce mai bine la anul. Pe ce își bazează afirmația social-democratul propus ministru la Apărare
Cisiordania
UE „condamnă ferm” atacul asupra unei delegaţii europene de către coloniştii israelieni în Cisiordania. Reacția lui Netanyahu
Recomandările redacţiei
CSAT 1
România își întărește apărarea la Marea Neagră. Ce măsuri au fost...
nicusor dan presidency ro
Reacția președintelui Nicușor Dan după cele două atacuri cu arme albe...
rumen radev profimedia
Rumen Radev critică rezoluţia PE privind atacurile în Marea Neagră...
loto numere
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a...
Ultimele știri
Conference League. Prima victorie în grupă - Universitatea Craiova a învins pe Inter D’Escaldes. Ce meci urmează pentru olteni
Proteste pentru dreptul la avort în Polonia. Femeile acuză Guvernul Tusk că nu și-a respectat promisiunile
Deputată AUR: Capul de porc a fost pus de Jucătoru şi de cumnatul lui Simion. Lulea plănuia să scăpăm de președintele AUR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Camilla dezvăluie obiceiul „deranjant” al regelui Charles înainte de cină. Ce fac cei doi în fiecare...
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
„Craiova Impecabila!”. Marius Mitran, fascinat de demonstrația de forță a Universității cu Inter d’Escaldes
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Câți bani dă „Pescobar” la Steaua. „Militarii”, 7 sponsori noi
Adevărul
Inteligența artificială schimbă lupta cu cancerul. De la prevenție la tratamente, ce speranțe au pacienții
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
Pro FM
Demi Lovato, mărturisiri emoționante despre soțul ei, Jutes: „Mi-a adus atâta liniște. Mi-am găsit locul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Consiliere cu elevii și părinții la liceul din Pitești. Ce variante sunt dacă elevul care a atacat cu o...
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
Digi FM
„Nu-ţi văd faţa deloc.” Judi Dench nu mai poate lucra ca actriţă din cauza problemelor de vedere. Ce spune...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
O vacanță în Maroc s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie de 59 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a...
Film Now
La 66 de ani, Jennifer Grey revine în rolul „Baby” în continuarea filmului „Dirty Dancing”. Primele detalii...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Vedeta a fost fotografiatǎ alături...