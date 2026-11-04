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Ministrul Proiectelor Europene: Estimăm că România va încasa 3 miliarde de euro din PNRR până la finele acestui an

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Mihai Alexandru Ghigiu
Alexandru Ghigiu afirmă că România mai are de încasat peste 6 miliarde de euro din PNRR. Sursă foto: Facebook
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Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Mihai Alexandru Ghigiu, susţine că, din cele 6,4 miliarde de euro din PNRR pe care România le are de atras în perioada următoare, se aşteaptă să fie încasate 3 miliarde de euro până la finele acestui an, în timp ce alte 3,4 miliarde de euro ar urma să treacă într-o zonă de „suspendare”.

„România, după cele trei renegocieri, a rămas la o sumă de 20,1 miliarde de euro, acordate în PNRR până la acest moment. România a atras 13,7 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că undeva la circa 6,4 miliarde de euro ar trebui să fie atrase prin ultimele două cereri depuse, cererea de rambursare 5 şi 6. Din păcate, situaţia la acest moment nu este nici pe departe extrem de optimistă, estimăm - şi insist pe acest cuvânt - că, după analiza Comisiei, probabil România va încasa într-o primă fază circa 3 miliarde de euro, din cele 6,4 miliarde de euro grant şi împrumut, estimăm că - din estimările noastre interne şi a discuţiilor avute cu colegii de la CE - că vom încasa 3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că 3,4 miliarde de euro vor trece într-o zonă de suspendare, să-i zic aşa, pentru că, începând cu 31 august, nu mai avem situaţia pe care am avut-o la celelalte patru cereri de rambursare”, a declarat miercuri Mihai Alexandru Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

El spune că România va transmite până vineri, 6 noiembrie, documente revizuite către Comisia Europeană pentru a-i convinge pe oficialii de la Bruxelles de îndeplinirea ţintelor.

Pe data de 20 noiembrie CE urmează să decidă care sunt jaloanele îndeplinite de România sau parţial îndeplinite şi sumele aferente ce vor fi primite până la finele anului, ţara noastră având la dispoziţie două luni pentru a veni cu explicaţii suplimentare, astfel încât o parte dintre sumele suspendate să poată să fie atrase în primăvara anului 2027.

„Ne aşteptăm că la 20 noiembrie Comisia Europeană să decidă care sunt jaloanele îndeplinite de România sau care sunt jaloanele parţial îndeplinite de România şi sumele aferente, respectiv corecturile aferente şi să primim aceste sume până la finalul anului 2026”, a mai spus ministrul.

Ghigiu afirmă că există jaloane cu probeleme atât pe cererea 5 de rambursare (care presupune o sumă de 2,08 miliarde de euro), dar şi pe cererea 6 (4,35 miliarde de euro).

„La cererea 5 avem şase jaloane cu probleme, iar la cererea 6, una dintre cele mai mari cereri pe care România le-a depus, în primul rând pentru că foarte multe reforme, ţinte au fost amânate spre finalul PNRR, practic am ajuns în situaţia în care avem 104 de jaloane şi ţinte în cererea 6 şi din ele 32 au risc de a primi penalizări sau unele dintre ele risc de a nu primi nicio sumă aferentă cererii respective”, a precizat ministrul.

Editor : B.P.

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