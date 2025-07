Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză PSD că „încearcă un joc dublu” amenințând cu ieșirea de la guvernare. Într-o intervenție, joi, la Digi24, el a susținut că atitudinea social-democraților e mai degrabă taxată de oameni și că ar trebui să-și asume măsurile de austeritate.

Miruță spune că PSD face un joc dublu și că ar trebui să-și asume până la capăt noile măsuri fiscale.

„Pe limba românilor, nu merge și în car și în căruță și eu cred că oamenii îi taxează pentru asta. Liderii PSD au fost la masa la care s-a negociat toate aceste lucruri și nici nu puteau trece dacă n-ar fi fost de acord. Miniștrii PSD au votat în guvern acest pachet. Încearcă un joc ușor dublu, în care la nivel de leadership sunt de acord cu aceste propuneri, după care scot oameni din eșalonul 2, 3, 4 să critice pentru a mai prinde o parte din electorat. Însă convingerea mea e că oamenii taxează abordarea asta”, a declarat ministrul Economiei.

Întrebat dacă ia în calcul posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, Miruță a răspuns: „Nu pot să vorbesc în numele PSD. Eu cred că pentru PSD este o oportunitate, de aș zice chiar de bun simț, să stea la masa cu alții care au acceptat să facă curat după ce s-a întâmplat până acum în România. Ai fost în schema în care s-au întâmplat lucrurile rele, poți să ștergi un pic din pata pe care o ai pe obraz, venind și suflecându-ți mâinile să iei parte la corectarea problemelor, care au fost generate și de tine acolo, că n-a condus altcineva țara în ultima perioadă”.

„Eu am fost la masa guvernului când miniștrii PSD au votat unanim aceste măsuri, ce discuții au loc în partid, care e abordarea lor de comunicare pe mai multe voci ca să acopere tot spectru electoral? Nu știu, observația că nu e foarte serioasă”, a mai spus el.

Reacția acestuia vine după ce Mihai Fifor a declarat, miercuri, că nu este exclusă ieșirea de la guvernare a PSD, acuzând că primul pachet de măsuri fiscale a inclus prevederi care nu au fost discutate cu social-democrații.

„Respect sau mai bine lipsă! Alegerea nu ne aparține. Când PSD a acceptat intrarea la guvernare în această formulă, am făcut-o pentru stabilitatea României. Am pus pe masă încrederea, buna-credință și disponibilitatea de a trece peste trecut – inclusiv peste jigniri, conflicte și divergențe profunde. Ne-am asumat greul. Ne-am ținut de cuvânt. Am presupus, poate naiv, că și ceilalți parteneri vor acționa la fel – cu respect, onestitate și loialitate față de înțelegerile din Coaliție. Ne-am înșelat”, a scris deputatul PSD Mihai Fifor, pe Facebook.

„Primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului a inclus o serie de prevederi care nu au fost nici discutate, nici acceptate de PSD”, a continuat acesta.

„România are nevoie de antibiotic”

Ministrul Economiei a mai spus la Digi24 că țara noastră traversează o perioadă dificilă și a explicat de ce sunt necesare aceste măsuri de austeritate.

„Românii înțeleg că țara trece printr-o perioadă extraordinar de dificilă, având în vedere deficitul bugetar în care am ajuns. Da, s-a ajuns aici, nu ne mai interesează, nu mai întoarcem mortul de la groapă. Însă trebuie să fim realiști, România nu s-a născut în 2025 cu deficitul ăsta, acela a fost generat.

Este o echipă de guvernare formată din aceste patru partide politice, plus minorități, pe care eu o văd asumată să treacă țara prin această problemă. Nu e opțiune, este exact bolnavul la terapie intensivă care are nevoie de un antibiotic pentru ca după aceea să plece din spital și să-și vadă de treaba lui în activitatea de zi cu zi. Nu suntem în situația de a ne vedea de treaba României în activitatea de zi cu zi, ci suntem în situația de a o scoate de la terapie intensivă pentru a putea să devenim funcționali, să punem țara înapoi pe șine. (...) Trebuie adunați cei 35 de miliarde de lei până la finalul acestui an”, a mai spus Radu Miruță.

