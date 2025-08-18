Ministrul Radu Miruță (USR), despre absența PSD din ședințele de coaliție: Au alegeri interne, sunt multe „cuţite” aruncate pe la spate

Ministrul Economiei, Radu Miruţă a declarat, luni, că, de la ora 17:00, urma să participe la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne ale social-democraților.

„Am fost informat de colegii mei că la ora 5 particip la şedinţa de coaliţie de la Guvern. Informaţiile de acum arată că această şedinţă de coaliţie se va desfăşura; este normal să aibă loc, trebuie luate nişte decizii, iar faptul că o parte dintre acestea nu convin unora nu poate fi motivul pentru care să nu te prezinţi la şedinţă, doar pentru că nu ai alte argumente şi spui că nu eşti de acord.

Eu văd aceste lucruri ca pe o componentă a alegerilor interne din PSD, pe care o înţeleg. Sunt alegeri interne, sunt multe «cuţite» aruncate pe la spate şi fiecare dintre echipele de candidaţi încearcă să puncteze public, spunând ceva la masa Guvernului pentru a se face auzit în propria curte internă. Însă nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie doar pentru a transmite semnale către membrii de partid”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă, conform News.ro.

El a precizat că „una este bucătăria internă a partidului şi alta este guvernarea acestei ţări”.

Miruţă a mai spus că l-a auzit pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, declarând că ar fi de acord cu o relansare economică.

„Îi spun un singur lucru: nu poate exista relansare economică prin aceleaşi metode prin care sunt numiţi oamenii în companiile de stat din subordinea Ministerului Economiei. Ca să relansezi economia, trebuie să reorganizezi modul în care aceste companii sunt coordonate. De acolo începe relansarea: din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are şi pe care alte ţări nu le deţin.

Am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate, despre care spuneam că au fost aranjate prin plasarea unor oameni înainte de a se constitui această coaliţie, nu sunt compatibile cu o relansare economică.

Aşadar, pasul 1 este modificarea ordonanţei 109, aşa cum noi, la USR, susţinem şi cum voi susţine cu tărie şi în cadrul şedinţei de coaliţie din această seară – în sensul introducerii unor criterii de performanţă noi, al verificării acestora la fiecare şase luni, nu o dată pe an, şi al stopării acestor false selecţii”, a explicat Miruţă.

El a adăugat că nu este normal ca o firmă cu unul sau doi angajaţi să facă selecţia managementului pe care îl validează doar pe hârtie, spunând că „ăştia trebuie să iasă”.

„Trebuie să avem curajul asumat de a discuta deschis despre aceste lucruri. Ele trebuie oprite. Sper să existe înţelepciune şi coerenţă între ceea ce declară domnul Grindeanu şi ceea ce se va susţine în coaliţie, şi anume curajul de a afirma că modul în care ne prefacem că sunt conduse companiile statului trebuie schimbat. Trebuie luate măsuri”, a menţionat el.

Ministrul Economiei a mai declarat că „întârzierea întâlnirilor de coaliţie arată un singur lucru: că nu vrem să mergem mai departe cu măsurile care trebuie luate, chiar dacă sunt împotriva interesului nostru politic”.

„Pachetul numărul 1 a presupus măsuri pentru cetăţeni. S-a strâns cureaua pentru cetăţeni. Şi s-a spus că pachetul numărul 2 va demonstra că vor fi luate măsuri şi pentru mediul politic, pentru cei care sunt puşi în funcţii. Dacă ne oprim şi nu adoptăm acest pachet 2, este doar o înşelătorie la adresa oamenilor cărora le-am cerut indulgenţă, promiţându-le că o lună mai târziu vom lua măsuri şi pentru noi. Deci întârzierea unor şedinţe de coaliţie, în care să fie adoptate aceste măsuri, arată, din punctul meu de vedere, doar că vrem să amânăm luarea unor decizii împotriva membrilor de partid numiţi în diverse funcţii în statul român”, a conchis Radu Miruţă.

Grindeanu: E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre blocajul din interiorul coaliţiei, că trebuie să înveţe să lucreze într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor şi să înţeleagă că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate.

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat dacă se va întoarce într-o şedinţă a coaliţiei, cu toţi liderii din actualul executive.

„Am spus că noi, în acest moment, facem următorul lucru, pe fiecare palier în parte, mergem şi încercăm să depăşim această situaţie. (..) Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide, plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate”, a explicat Grindeanu.

El a arătat că vrea să dea şi un exemplu.

„Mă bucur că la sfârşitul săptămânii trecute s-a reuşit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situaţie dificilă coaliţia, şi anume să se aprobe joi această ordonanţă de urgenţă de care vorbeam, cu reglementarea PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată şi, aşa, într-o formă rapidă.

Am avut mai multe discuţii cu primul-ministru în ultima săptămână, argumentele ţin de buna funcţionarea coaliţiei. Luăm decizii în coaliţie, în momentul în care suntem clarificaţi pe ceea ce înseamnă pachet 2, pachet 3, rectificare, da, mergem înainte”, a arătat Grindeanu.

„Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun sfârşit. E vorba de o coaliţie largă, în care trebuie să învăţăm cu toţii cum să lucrăm. Nu e o perioadă simplă. (..) Coaliţia merge înainte, fiindcă n-aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem coaliţie. Mergem înainte pe toate lucrurile care ţin de Pachetul 2, avem propuneri legate de relansare, doar că în acest moment există anumite abordări pe care noi le-am decis legate de deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare. Şi am spus că da. Suntem de acord cu tot ceea ce a propus primul ministru vizavi de toate legile aflate în dezbatere, cu nuanţe pe două capitole, pe administraţie şi pe măsuri fiscale. În rest, n-avem niciun fel de probleme. Eu cred că pentru România e important într-un final să fim de acord, dacă ajungem la un punct de vedere comun, pe aceste nuanţe, pe administraţie şi pe fiscal”, a mai spus Sorin Grindeanu.

