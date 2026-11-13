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Exclusiv Ministrul Sănătății spune când va avea loc actualizarea plății gărzilor. Rezidenții, incluși și ei. Cum va funcționa „plata progresivă”

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Medic
Foto: Profimedia
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Aflat în studioul Digi24, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus de când vor fi actualizate plățile gărzilor și cine va beneficia de acest lucru.

Ministrul a înaintat, ferm, o dată – ianuarie 2027. „Discuția este avansată inclusiv cu ministrul finanțelor, căruia vreau să îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o și în vechiul mandat. Eu am avut o colaborare bună cu ministrul finanțelor și în actualul mandat, drept dovadă că la prima rectificare bugetară, sumele cele mai mari au venit către Sănătate, pentru că domnul ministru Nazare înțelege componenta critică din sistemul de sănătate. Nu ne putem juca cu tăieri făcute cu barda, așa cum s-au întâmplat. Și uite unde am ajuns în septembrie.”

Alexandru Rogobete a ținut să precizeze că discuția este avansată și că nu este doar „imaginația lui”, actualizarea plăților va avea loc. , „Nu, nu e doar imaginația mea sau promisiunea mea. Este un lucru pe l-am spus public, tocmai pentru că există discuții avansate. Și mai vă spun ceva: dacă nu rezolvăm problema gărzilor și a tarifelor de gardă pentru medici, cu includerea medicilor rezidenți în liniile de gardă plătite, toate din 2027, vom avea probleme mari în acoperirea gărzilor și în reducerea tensiunii din sistemul de sănătate”, a mai spus ministrul.

„În momentul de față, noi plătim tariful de gardă la valoarea anului 2018. E o mare inechitate. Proiectul propune și privește actualizarea tarifului la salariu aflat în plată, adică anului 2026, plus o plată progresivă pentru cine realizează mai multe gărzi. Vă dau un exemplu: una este să faci o gardă pe lună, vorbesc de gradul de epuizare, și alta este să faci 5-6-7 gărzi pe lună. Ori, eu consider că este normal, de la a 2-a, de la a 3-a, aici negociem, discutăm, tariful de gardă să fie progresiv mai mare, pentru că gradul de epuizare al persoanei respective este mai mare”, a mai precizat ministrul Rogobete.

Editor : Sebastian Eduard

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