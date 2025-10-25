Live TV

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o reorganizare a DSP-urilor: „S-a pierdut total controlul”

Data publicării:
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că se lucrează la o reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea publică şi inspecţia sanitară, precum şi schimbarea modalităţii de avizare sanitară.

„Lucrez cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii, dar şi cu oameni din sănătatea publică, la o regândire a atribuţiilor, în primă fază, a Direcţiilor de Sănătate Publică. O separare clară a zonei de sănătate publică din cadrul Direcţiilor şi din zona de inspecţie sanitară de stat astfel încât inspectorii sanitari să nu mai fie în subordinea directorilor executivi din cadrul direcţiilor de sănătate publică. O regândire a modului în care sunt acordate avizele sanitare de funcţionare, pentru că de la începutul anului am depistat vreo trei sau patru avize emise ilegal”, a declarat ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, a fost identificată o pierdere de control administrativ şi legislativ asupra Direcţiilor de Sănătate Publică, motiv pentru care se impun reforme şi modificări legislative ample.

„Din punctul meu de vedere, s-a pierdut total controlul administrativ şi legislativ asupra acestor Direcţii de Sănătate Publică. Da, trebuie reorganizate. Dar nu doar reorganizate, ci regândită legislaţia şi modul lor de funcţionare”, a declarat Alexandru Rogobete.

Editor : C.L.B.

