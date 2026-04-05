Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma deciziei privind litigiul cu Pfizer

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că România va face tot posibilul pentru ca banii pe care trebuie să îi plătească companiei Pfizer pentru milioanele de doze de vaccin anti-COVID comandate de România să fie utilizaţi pentru alte medicamente. Ministrul subliniază că, în orice situaţie, suma de trebuie blocată într-un cont, el arătând că în bugetul Ministerului Sănătăţii nu există aceşti bani, relatează News.ro.

Ministrul Rogobete afirmă că a discutat cu ministrul de Finanţe zinic, inclusiv pe subiectul privind banii pe care România trebuie să îi achite companiei Pfizer, el arătând că „cert este că în bugetul Ministerului Sănătăţii, la momentul de faţă, nu există suma dedicată acestui litigiu”.

„Probabil să săptămâna viitoare vom avea mai multe scenarii de lucru. Vom avea, probabil, două-trei variante şi vom încerca să mergem pe cea care reduce cât mai mult impactul bugetar. Chiar dacă România va decide să atace această decizie, ea este cu titlu executoriu, banii vor trebui blocaţi, oricum, într-un cont, întreaga sumă”, spune el, arătând că autorităţile române intenţionează să negocieze cu Pfizer.

Zona de oncologie şi cea de boli rare, pentru care compania farmaceutică ar putea livra medicamente inovative României, sunt zonele pe care s-ar concentra ministrul cu prioritate.

Alexandru Rogobete a explicat că, în anul 2020, când s-a făcut stabilirea iniţială privind necesarul de doze de vaccin anti-COVID, fiecare stat a avut un reprezentant la Comisia Europeană, iar România nu a avut un reprezenant „de rang înalt, ministru sau secretar de stat” la acea negociere şi atunci s-a stabilit o rată direct proporţională cu numărul populaţiei.

Acesta spune că România a încheiat „un contact ferm şi bine structurat” cu compania farmaceutică, iar la acea vreme actualul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost cel care a fost „ancorat în realitate” şi „şi-a dat seama de aceste cantităţi uriaşe” de vaccin şi care nu a fost de acord contractul, motiv pentru care Nazare a fost schimbat din funcţie

Ministrul a explicat că, în urma deciziei privind litigiul, România are două variante: de a primi vaccinul comandat pentru a-l distruge, sau de a ajunge la o înţelegere cu compania farmaceutică.

O instanţă belgiană a obligat, miercuri, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer.

Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

