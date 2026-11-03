Live TV

Ministrul Sănătăţii: Multe planuri sunt întârziate. Multe nu pot fi puse în aplicare. Planul Naţional de Diabet, un basm

Data publicării:
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, marţi, că multe dintre planurile şi strategiile naţionale sunt în întârziere, pentru că nu pot fi puse în aplicare. Planul Naţional de Diabet, de exemplu, crede ministrul că „a fost un basm, un roman” care nu are legătură cu realitatea sistemului medical românesc. 

„Multe planuri sunt întârziate şi multe din ele, din punctul meu de vedere, sunt adevărate teze de doctorat care nu pot fi puse în aplicare. Pentru că au fost scrise de tot felul de specialişti în domeniu, cadre universitare care au vrut să arate că ştiu să scrie mult dar lucrurile foarte multe obiective, acţiuni care nu pot fi puse în aplicare şi avem aceste exemple din trecut”, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a participat la lansarea campaniei de construire a primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice pentru Copii din România, conform News.ro. 

Acesta a precizat că toate planurile pe care le-a coordonat „sunt scurte la obiect, cu indicator clar măsurabil şi care pot fi puse în aplicare”. 

„Planul Naţional de Diabet nu a fost pus în aplicare pentru că a fost un basm, un roman, un plan care depăşeşte cu mult capacitatea sistemului de sănătate şi a României de a fi pus în aplicare şi nu pentru ca am fi incompetenţi, ci pentru că ce scrie în acel plan nu are legătură cu realitatea din sistemul de sănătate”, a mai declarat Rogobete. 

Acesta a reiterat ideea că-şi doreşte ca pacienţii dependenţi de insulină să nu mai fie purtaţi pe la tot felul de cabinete: „Îmi doresc să scoatem această plimbare inutilă a pacienţilor între cabinetele medicale pentru a-şi achiziţiona senzorii şi pompele de insulină. Îmi doresc să deschidem în circuitul de farmacii cu lanţ deschis, oricum statul le plăteşte, oricum sunt compensate şi gratuite. Eu nu văd rostul pentru ce un pacient care ştim că are diabet să stea cu orele şi să-l plimbăm între cabinetele din ambulatoriu doar pentru a-şi primi acele dispozitive medicale, repet, care oricum sunt gratuite”. 

În legătură cu Planul Naţional, Rogobete a adăugat: „Vom discuta şi vă asigur că va fi unul suplu la obiect şi care va fi va putea fi pus în aplicare. În cel mai scurt timp posibil”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
3
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
4
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Digi Sport
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete
Rogobete, despre petrecerea de la Timişoara: Nu trebuie să generalizăm comportamentul unor persoane la întregul partid
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete: Până la finalul acestui an, Sănătatea a scăpat de presiunea financiară. Dar nu avem de toate
rogobete 4
Rogobete: Nu cred că se va începe cu creşterea salariilor pentru demnitari. Există nevoi mari în multe alte zone
medicina stetoscop carti examen rezidentiat
Anunțul lui Alexandru Rogobete privind examenul de rezidenţiat. Sunt 9.969 de candidaţi pentru 5.483 de locuri
Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății vrea să schimbe plata gărzilor în spitale: „Este o mare inechitate”. Și medicii rezidenți ar urma să fie plătiți
Recomandările redacţiei
daniel fried
Daniel Fried, fost ambasador al SUA: „Sondajele sugerează un val...
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Numărul doi din Pentagon vine la București. Mizele negocierilor...
accident aviatic florida sua Learjet 60
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o...
oameni pe strada cu umbrele luate de vant
Alerte de vreme rea: cod portocaliu și galben de ploi însemnate și...
Ultimele știri
Guvernatoarea statului New Jersey avertizează porturile SUA: Importul de motorină rusească este ilegal, în ciuda acordului Trump-Putin
Intotero, despre situaţia de la ANM: 10 luni fără buget pentru anul 2026 şi un CA incomplet. Ce spune despre scandalul achizițiilor
Alegeri SUA 2026. S-au deschis secțiile de vot, în scrutinul care va defini ultimii ani ai președinției lui Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd dă peste cap viața a 4 zodii până pe 13 noiembrie. Deciziile dificile și problemele care...
Cancan
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Fanatik.ro
De ce l-a acuzat Reghecampf pe Iulian Călin de legături cu U Cluj. Cristi Balaj, verdict despre arbitraj: „Au...
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu...
Adevărul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Spania, reacție-fulger după ce China și-a pus amenințarea în practică
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele
Newsweek
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bei ceai foarte fierbinte? Ce au descoperit cercetătorii despre acest obicei și sănătatea inimii
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...