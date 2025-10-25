Live TV

Ministrul Sănătățiilor le cere angajaților din ATI să renunțe la verighete: Renunțati sau plecați. O verighetă poate omorî un om

Data publicării:
barbat cu verigheta pe deget
FOTO: Profimedia Images

Scandal între ministrul Sănătății și personalul ATI, după ce Alexandru Rogobete le-a cerut angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false. Personalul ATI se opune și a demarat o campanie intitulată „Nu renunțăm la verighetă”. În replică, ministrul Sănătății susține că au de ales între verighetă sau locul de muncă și punctează că purtarea bijuteriei poate omorî oameni.

„Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcţie. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislaţiei actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere”, a declarat Alexandru Rogobete, în cadrul emisiunii „Insider Politic”.

Ministrul Sănătății susține că există o problemă în spitalele din România și anume nerespectarea protocoalelor și punctează că acestea trebuie îmbunătățite.

„Toată lumea constată: avem infecţii nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acţionăm proactiv pentru a le controla şi pentru a le limita. De ce spun asta? Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală - ATI, bloc operator - unde să nu existe infecţii asociate activităţii medicale. Niciunde pe glob. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. (...) Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Nu se respectă protocoalele care există. Sigur, ele trebuie îmbunătăţite”, susține ministrul.

De asemenea, Alexandru Rogobete le cere medicilor să raporteze infecțiile nosocomiale și să ia măsuri în secțiile din care fac parte.

„Îi încurajez pe toţi şi o spun şi acum. Raportaţi infecţiile nosocomiale. Atunci când apare o infecţie într-o unitate de terapie intensivă, raportaţi-o şi luaţi măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi. Înseamnă că respecţi un proces de dezinfecţie, dacă doriţi, mai accelerat, mai puternic”, a punctat acesta la Insider Politic, potrivit News.ro.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
Digi Sport
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
Ciolacu, atac la Ilie Bolojan: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
Un turist a fost atacat de urs pe un traseu montan din Brașov. A ajuns la spital cu răni la față și membre
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru Rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o reorganizare a DSP-urilor: „S-a pierdut total controlul”
medici si ranit in explozia din rahova
Rogobete: Pacientul rănit în explozia din cartierul Rahova, transferat în Austria, se va întoarce în România
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan a promulgat legea pentru reforma în sănătate, asumată de Guvernul Bolojan
Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după ce a născut. Ce arată raportul Ministerului Sănătății DOCUMENT
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime este astăzi deshumată. Avocat: „Măsura este intruzivă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
La doar 15 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo deține o adevărată comoară. Cea mai scumpă piesă valorează...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama
Digi FM
Anastasia Soare, românca supranumită regina sprâncenelor de la Hollywood: „Nu știam cine este Cindy Crawford...
Digi Sport
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost...
Pro FM
Paula Seling, despre prima întâlnire cu fetița pe care a adoptat-o: "Era foarte sigură pe ea, foarte șmecheră...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...