Ministrul Sănătățiilor le cere angajaților din ATI să renunțe la verighete: Renunțati sau plecați. O verighetă poate omorî un om

Scandal între ministrul Sănătății și personalul ATI, după ce Alexandru Rogobete le-a cerut angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false. Personalul ATI se opune și a demarat o campanie intitulată „Nu renunțăm la verighetă”. În replică, ministrul Sănătății susține că au de ales între verighetă sau locul de muncă și punctează că purtarea bijuteriei poate omorî oameni.

„Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcţie. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislaţiei actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere”, a declarat Alexandru Rogobete, în cadrul emisiunii „Insider Politic”.

Ministrul Sănătății susține că există o problemă în spitalele din România și anume nerespectarea protocoalelor și punctează că acestea trebuie îmbunătățite.

„Toată lumea constată: avem infecţii nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acţionăm proactiv pentru a le controla şi pentru a le limita. De ce spun asta? Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală - ATI, bloc operator - unde să nu existe infecţii asociate activităţii medicale. Niciunde pe glob. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. (...) Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Nu se respectă protocoalele care există. Sigur, ele trebuie îmbunătăţite”, susține ministrul.

De asemenea, Alexandru Rogobete le cere medicilor să raporteze infecțiile nosocomiale și să ia măsuri în secțiile din care fac parte.

„Îi încurajez pe toţi şi o spun şi acum. Raportaţi infecţiile nosocomiale. Atunci când apare o infecţie într-o unitate de terapie intensivă, raportaţi-o şi luaţi măsuri! Ce înseamnă măsuri? Înseamnă că ai izolat pacientul. Înseamnă că ai blocat internarea. Nu mai internezi pacienţi noi. Înseamnă că respecţi un proces de dezinfecţie, dacă doriţi, mai accelerat, mai puternic”, a punctat acesta la Insider Politic, potrivit News.ro.

Editor : Andreea Rubica