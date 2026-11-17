Ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea, participă, marţi şi miercuri, la Bruxelles, la reuniuni şi consultări la nivel înalt dedicate consolidării securităţii şi apărării europene, continuării sprijinului pentru Ucraina şi dezvoltării cooperării în domeniul capabilităţilor militare şi al industriei de apărare.

„Ministrul apărării naţionale, Ştefan-Radu Oprea, va participa, în zilele de 17 şi 18 noiembrie, la Bruxelles, la o serie de reuniuni şi consultări la nivel înalt dedicate consolidării securităţii şi apărării europene, continuării sprijinului pentru Ucraina şi dezvoltării cooperării în domeniul capabilităţilor militare şi al industriei de apărare”, anunţă, marţi dimineaţă, Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Potrivit instituţiei citate, agenda ministrului include Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), în formatul miniştrilor apărării, Reuniunea Comitetului director al Agenţiei Europene de Apărare (EDA) şi Reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (UDCG).

„În marja acestor activităţi, ministrul va avea întrevederi bilaterale cu reprezentanţi de nivel înalt ai instituţiilor europene şi ai statelor aliate”, se mai arată în anunţul ministerului.

De asemenea, ministrul apărării naţionale va lua parte la Forumul Schuman pentru Securitate şi Apărare, precum şi la o întâlnire care va avea loc la sediul Parlamentului European.

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a declarat, luni, la Bruxelles, că va informa membrii Consiliului Afaceri Externe cu privire la incidentele de securitate din România.

„Am avut patru alerte - alerte de drone - în ultimele 24 de ore, iar în weekend trei nave au fost lovite. Acest lucru este inacceptabil. Prin urmare, astăzi voi sublinia acest aspect foarte clar", a declarat Dan Neculăescu, luni, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe.

Editor : B.E.