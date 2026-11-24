Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat marţi că, prin ordonanţa privind comasarea voluntară, cele 429 de localităţi sub 1.500 de locuitori au prioritate la reducerea impozitelor pe terenuri şi clădiri, şi fiecare unitate administrativ-teritorială va avea finanţare de minim 4 milioane de lei. El a mai spus că 80% din aceste localităţi sub 1.500 de locuitori depind de alocările de la bugetul de stat.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat la Suceava că pe 20 noiembrie a pus în consultare Ordonanţa de Urgenţă privind comasarea voluntară.

„Cele 429 de localităţi, sub 1.500 de locuitori, au prioritate la reducerea impozitelor pe terenuri şi pe clădirile din intravilan şi mă refer aici şi la programul Start Reformă Administrativă, unde fiecare unitate administrativ-teritorială va avea o finanţare de minim 4 milioane de lei”, a spus ministrul.

Stoica a precizat că oamenii care vor alege să facă această comasare voluntară nu vor trebui să-şi schimbe documentele în perioada următoare, să aibă cheltuieli suplimentare pentru că actele vor rămâne aşa până la expirare, fiind vorba de buletine, permisele de conducere sau taloanele la maşini.

„Reducerile pe impozit de 50%, pe clădiri şi pe teren intravilan, aşa cum am mai spus, foarte importante. Diferenţa va fi suportată din bugetul Ministerului Dezvoltării. Vom crea un fond în care vom veni cu această diferenţă. Deci autorităţile locale vor şti foarte clar. 50% vor încasa de la oameni. Şi pot să vă dau un exemplu. Dacă un cetăţean astăzi plăteşte 100 de lei impozit, în urma comasării voluntare cu localitatea vecină va plăti 50 de lei”, a menţionat Alexandru Stoica.

El a mai afirmat că a avut o discuţie cu primarii şi le-a explicat că această reformă este cu prioritate pentru localităţile cele sub 1.500 de locuitori, „dar asta nu înseamnă că dacă avem şi localităţi de 1.700 sau de 1.800 de locuitori, nu pot să facă această comasare voluntară”.

„Încurajez să facă acest lucru, pentru că, în primul rând, este în interesul oamenilor şi chiar ne dorim să avem capacitatea administrativă, să fie mult mai puternică şi să avem administraţii puternice”, a explicat Alexandru Stoica.

Ministrul Dezvoltării a menţionat că 80% din aceste localităţi, sub 1.500 de locuitori, depind de alocările de la bugetul de stat.

„În ordonanţă am mai cuprins şi prioritatea pe următorul ciclu financiar, să poată să acceadă la finanţările europene, să aibă un punctaj şi asta o să discutăm şi cu ADR-urile şi cu celelalte ministere care au programe de finanţare pentru localităţile din România, să putem să venim în sprijinul lor, ca toţi cetăţenii din aceste localităţi să beneficieze de servicii publice de calitate”, a mai spus Stoica.

Editor : A.C.