Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit un numitor comun

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a afirmat, după summitul din SUA la care a participat la invitaţia Melaniei Trump, că au fost două zile pline şi a fost onorată să reprezinte România alături de Prime-doamne din întreaga lume, care s-au dovedit a fi „reale, autentice”. Mirabela Grădinaru a explicat că discuţiile au plecat de la un numitor comun: „viitorul nostru sunt copiii”. Implicând copii, spune Mirabela Grădinaru, aplicarea oricărui proiect „înseamnă dragoste, înseamnă responsabilitate şi foarte multă deschidere”. La summit s-a discutat şi despre accesul copiilor la tehnilogie şi reţele sociale, Mirabela Grădinaru apreciind că orice decizie ar trebui luată după discuţii cu specialiştii, pentru a se păstra un echilibru.

„Au fost două zile pline: puţine ore dormite; mă întorc optimistă în ţară, în acelaşi timp, recunoscătoare să pot participa la un astfel de eveniment. Într-adevăr, un eveniment care are o importanţă, consider eu, atât pentru noi, ca societate, cât şi faptul că Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump, a avut iniţiativa şi a organizat un summit, invitând peste 100 state şi participarea numeroasă, după cum aţi putut observa”, a declarat Mirabela Grădinarul, la Antena 3, după participarea la summitul din SUA, conform News.ro.

Ea a explicat că discuţiile au pornit de la un numitor comun: „Cred că este o problemă globală, ne confruntăm cu foarte multe provocări şi am găsit un numitor, respectiv: cine este viitorul fiecărei ţări? Sau viitorul nostru? Viitorul nostru sunt copiii şi, atunci, pentru copii cred că, atunci când ne gândim la un proiect şi, ulterior, implicarea acestuia, înseamnă dragoste, înseamnă responsabilitate şi foarte multă deschidere. Şi, atunci, venind cu atât de multe elemente pozitive, există o bucurie şi o recunoştinţă că poţi să iei parte la construirea unui viitor”.

Mirabela Grădinaru a explicat că a acceptat să participe şi să reprezinte România după vizita pe care a făcut-o în Polinia şi după discuţii cu Administraţia Prezidenţială.

„M-am bucurat că România s-a aflat pe lista ţărilor invitate. În acelaşi timp, cred că ştim că există un parteneriat între România şi Statele Unite ale Americii. Cred că a venit natural. Adică nu ar fi trebuit să fie neapărat o surprindere, dar a fost o onoare şi mă simt onorată că am putut să reprezint România”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Ea a menţionat şi că se sfătuieşte cu preşedintele Nicuşor Dan îmnainte de orice apariţie publică: „Nu sunt o persoană politică şi îmi dau seama că pot lua decizii care ar putea afecta, şi nu vreau asta. Toate deciziile sunt luate în urma unor discuţii cu Administraţia Prezidenţială. Mulţumesc întregii echipe care m-a ajutat cu sfaturi ori de câte ori am avut nevoie”.

La summit s-a discutat şi despre accesul copiilor la tehnologie şi reţele sociale, Mirabela Grădinaru apreciind că orice decizie ar trebui luată după discuţii cu specialiştii, pentru a se păstra un echilibru.

„În ceea ce priveşte România, cred că atunci când am lua nişte decizii să restricţionăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem după nişte discuţii pe care ar trebui să le avem şi cu specialiştii, şi cu societatea, şi cu părinţii. Nu putem merge pe modelul francez (care discută despre interzicere – n.r.); trebuie să existe un echilibru”, a mai afirmat partenera preşedintelui Nicuşor Dan.

Ea a explicat, însă, că în viaţa personală nu permite copiilor accesul la tehnilogie şi reţele sociale.

„În viaţa personală, în ceea ce mă priveşte ca mamă, nu am ascuns niciodată. Când s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat şi a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon sau desene animate până la vârsta de 3-4 ani. Acum văd desene animate împreună cu părinţii, nu singuri. Iar pe fiica noastră am anunţat-o că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja şi de aici vine presiunea”, a explicat Mirabela Grădinaru.

Ea a explicat şi că la summit „a fost o atmosferă foarte caldă”.

„Primele-doamne sunt reale, autentice. Am văzut o abordare specială a doamnelor din Africa – erau ca nişte surori, foarte apropiate, şi încercau să ne prindă pe toate în cercul prieteniei sau al familiei. Ne-am încurajat una pe cealaltă; a fost ca într-o familie sau ca o psihoterapie de grup”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a participat, miercuri, la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliţiei „Pregătind viitorul împreună”, desfăşurat la Washington, D.C.

Evenimentul a reunit Prime-doamne din mai multe state, reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei şi experţi în educaţie, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluţii pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea şi inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii şi a inteligenţei artificiale.

