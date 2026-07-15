Președintele Nicușor Dan a anunțat că partenera sa, Mirabela Grădinaru, se va implica în acțiunile umanitare organizate de Fundația Olena Zelenska, soția lui Volodimir Zelenski, și va participa la reuniunea programată la Kiev pe 24 august, dedicată unor teme precum educația și protecția copiilor.

Întrebat dacă Mirabela Grădinaru ia în calcul să se alăture proiectelor inițiate de soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în special celor dedicate copiilor și cu potențial de a sprijini inclusiv copiii din România, șeful statului a răspuns afirmativ.

„Da, răspunsul este afirmativ. A confirmat deja participarea în 24 august”, a declarat Nicușor Dan.

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Șeful statului a amintit că Mirabela Grădinaru a participat deja la reuniuni ale partenerilor de viață ai șefilor de stat și de guvern.

„Vă aduc aminte că a participat la întâlnirea inițiată de soția președintelui american la Washington, în urmă cu două luni, cred. De asemenea, a fost o temă de discuție la Ankara, tot așa între soți și soții de înalți demnitari”, a spus acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, aceste întâlniri au fost dedicate educației, cu accent pe impactul tehnologiei asupra copiilor și pe prevenirea dependențelor.

„Toate aceste întâlniri au avut ca subiect educația din două perspective: una, interferența cu tehnologia și cum putem să protejăm copiii de efectele nocive ale tehnologiei și a doua, dependențele, cumva și tehnologia poate să fie o dependență”, a explicat președintele.

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Acesta a precizat că Mirabela Grădinaru va continua să participe la astfel de inițiative atât în România, cât și în străinătate.

„Va participa și intern și internațional la tipul acesta de manifestări, pentru că e un subiect care preocupă și e important pentru societate. Confirm că o să fie în Kiev în 24 august”, a declarat Nicușor Dan.

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Editor : Ana Petrescu