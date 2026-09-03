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Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, împreună la o conferință despre siguranța copiilor pe internet, la Chișinău

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mirabela gradinaru
Inquam Photos /George Călin
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Partenera președintelui Nicușor Dan Mirabela Grădinaru participă, joi la Chișinău, de la ora 9:00, la conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”.

Evenimentul este organizat în Republica Moldova și va reuni oficiali și reprezentanți ai unor organizații internaționale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la conferință vor participa președinta Republicii Moldova Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova Iwona Piorko, precum și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și UNICEF.

Citește și: Mirabela Grădinaru se întâlnește cu Maia Sandu joi, la Chișinău

Mirabela Grădinaru a prezidat, în ultima perioadă, mai multe evenimente organizate la Palatul Cotroceni, dedicate unor teme de interes pentru societate.

Printre subiectele abordate s-au numărat siguranța online a tinerilor și problema dependențelor în rândul acestora.

Editor : Ana Petrescu

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