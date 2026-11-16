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Mircea Abrudean, atac la PSD pe tema reformei administraţiei: „De promisiuni suntem sătui cu toţii”

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Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, președintele Senatului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că reforma administraţiei publice trebuie realizată prin consultarea specialiştilor, a autorităţilor locale şi a instituţiilor cu expertiză în domeniu, nu în interiorul unui partid politic.

Liderul Senatului a criticat anunţul PSD privind restructurarea şi desfiinţarea unor companii de stat, ca prime măsuri avute în vedere în cadrul proiectului de reformă administrativă.

„PSD a anunţat astăzi că pregăteşte restructurări şi desfiinţarea unor companii de stat ca prime direcţii ale proiectului privind reforma administraţiei publice. Însă, între declaraţii politice, promisiuni şi reforme concrete, asumate şi implementate, este o distanţă considerabilă, pentru că nu orice discurs despre reformă înseamnă reformă. Aşa cum nimeni nu poate deveni reformist peste noapte, după ani în care s-a opus schimbărilor şi a blocat iniţiative de reformare a statului", a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

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Acesta a subliniat că aşteaptă propuneri concrete, afirmând că o reformă de asemenea amploare nu poate fi concepută fără implicarea celor care deţin expertiza necesară.

„Deocamdată, PSD vorbeşte despre reforma administraţiei, doar că o reformă de asemenea amploare, care să fie făcută în mod real, nu se face în interiorul unui partid, ci prin consultarea specialiştilor, a autorităţilor locale şi a instituţiilor care deţin expertiza necesară. Să vedem deci soluţiile, că de promisiuni suntem sătui cu toţii", a transmis preşedintele Senatului.

La rândul său, vicepremierul Marian Neacşu a declarat luni că a prezentat conducerii PSD un proiect de reformă care vizează două componente majore: administraţia publică centrală şi structurile teritoriale subordonate acesteia, precum şi companiile la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni.

„Măsurile pe care le avem în vedere se circumscriu următoarelor componente şi obiective: reducerea aparatului de stat central şi teritorial prin unificarea serviciilor suport şi digitalizare", a explicat Marian Neacşu, într-o conferinţă de presă.

Editor : A.P.

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