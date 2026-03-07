Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre amenințările PSD

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că deși există certuri și supărări în interiorul Coaliției de guvernare, „nu e întotdeauna așa cum pare” iar partidele stau la masa discuțiilor. În ce privesc amenințările PSD, Abrudean amintește că social-democrații fac parte din coaliție, și că există o „oarecare rezistență din anumite puncte de vedere la reforme”. Președintele Senatului a făcut afirmațiile în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV.



Întrebat dacă crede că PSD va rămâne în coaliţia de guvernare, Abrudean a răspuns că şi-ar dori să se întâmple acest lucru.



„Mi-aş dori foarte mult să se întâmple asta şi cred că asta se va întâmpla (...)”, a spus Abrudean.



Întrebat, de asemenea, dacă Ilie Bolojan va prinde rotativa guvernamentală, Abrudean a afirmat că, după părerea sa, acest lucru se va întâmpla, mai ales că Ilie Bolojan a primit un vot de încredere în partid.



„Cu siguranţă, da, din punctul meu de vedere şi al Partidului Naţional Liberal, nu există niciun dubiu aici. Au fost acele voci care s-au manifestat, am avut un vot de încredere şi în BPN, au fost, cred că, trei voturi împotrivă din 50, majoritate cât se poate de clară. Protocolul coaliţiei spune foarte clar că PNL are premierul, pe Ilie Bolojan, care este preşedintele Partidului Naţional Liberal, până la rotativă. Deci, din punctul nostru de vedere, mandatul lui Ilie Balojan nu este negociabil în această privinţă. (...) Sunt unii colegi care probabil sunt nemulţumiţi de anumite decizii ale premierului sau modul în care comunică, sau au nemulţumirile pe care le-au exprimat, unii în spaţiul public, alţii în plan intern. Eu cred că aceste lucruri ar trebui discutate intern mai mult decât în plan extern, dar e decizia fiecăruia să facă cum doreşte. Marea majoritate a colegilor din PNL îl susţin fără echivoc pe Ilie Bolojan. Nu există unanimitate nicăieri. Sigur că în PNL întotdeauna a fost o frenezie a dezbaterilor interne şi a manifestărilor. Asta este situaţia, ăsta este partidul (...)”, a spus Mircea Abrudean.



Abrudean a menţionat că în coaliţie atmosfera nu este aşa cum pare din afară, dar a precizat că sunt certuri şi supărări.

„Nu e întotdeauna aşa cum pare (atmosfera din coaliţie - n.r.), asta cu siguranţă, până la urmă deciziile se iau mai uşor sau mai greu. Depinde foarte mult de context, depinde de subiecte, dar coaliţia funcţionează cu bune şi rele. Există dialog, există dezbateri mai aprinse, cu certuri, cu supărări, se revine la masa discuţiilor. Aşa a fost în toate coaliţiile pe care le-am văzut eu, cel puţin în ultimii 5-6 ani. Important este că această coaliţie produce rezultate pentru România, în primul rând prin stabilitatea politică internă (...)”, a argumentat Mircea Abrudean.



Întrebat dacă există o tensiune între PSD şi USR în coaliţia de guvernare, Mircea Abrudean a spus că lucrurile pot fi rezolvate.



„Cred că există (tensiune - n.r.), e vizibilă până la urmă din declaraţiile pe care le fac şi unii şi alţii, dar cu mai mult dialog cred că lucrurile pot fi rezolvate. Mai multă înţelegere din partea fiecăruia. Evident, PSD pleacă de la anvergura pe care o are, ca cel mai mare partid al coaliţiei. USR e new entry în această coaliţie. Există fricţiuni, există dezbateri istorice pe care nu le mai închidem”, a declarat preşedintele Senatului.

