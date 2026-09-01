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Video Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul său de la Senat: „Nu e treaba mea să verific agenda premierului”

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Ilie Bolojan și Mircea Abrudean la ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a unor membri ai Curţii Constituţionale. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Abrudean: PNL este pregătit să treacă în opoziție

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți, în Parlament, că știa că premierul Ilie Bolojan urma să folosească biroul său pentru o întâlnire, dar că nu l-a întrebat cu cine urma să se vadă. Abrudean a explicat că avea o înțelegere cu Bolojan potrivit căreia acesta putea utiliza biroul atunci când avea nevoie.

Întrevederea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unor dosare importante, inclusiv asupra legii privind Agenția Națională de Integritate. Momentul întâlnirii și faptul că aceasta nu fusese anunțată oficial au generat reacții puternice în sistemul judiciar. Întrebat despre folosirea biroului său de către premier, Abrudean a precizat că exista o înțelegere între cei doi.

„Am avut o înțelegere cu domnia sa să folosească biroul oricând are nevoie, sigur, când nu sunt eu angrenat în alte activități. Nu era cazul să-mi dea explicații și nici să-mi ceară voie dacă se poate întâlni cu cine consideră dumnealui, în biroul președintelui Senatului, pe care l-a ocupat și dumnealui”, a declarat Mircea Abrudean, marți, la Parlament.

Președintele Senatului a precizat că a fost anunțat că Ilie Bolojan va avea o întâlnire în biroul său: „V-am spus, v-am spus, da. M-a anunțat că va avea o întâlnire la Senat. Dacă poate utiliza biroul, evident că poate utiliza biroul.”

La întrebarea dacă a vrut să știe cu cine urma să se întâlnească premierul, Abrudean a răspuns că nu este responsabilitatea sa să verifice agenda acestuia.

„Nu. Nu e treaba mea să verific agenda premierului, încă o dată, considerând că e premierul României, este senator, fost președinte al Senatului și că se întâlnește cu oameni cu care trebuie să se întâlnească”, a spus șeful Senatului.

Abrudean: PNL este pregătit să treacă în opoziție

Președintele Senatului a vorbit și despre negocierile pentru formarea unui nou guvern care să aibă o majoritate stabilă și a afirmat că PNL este pregătit să intre în opoziție.

„Da, PNL este pregătit să treacă în opoziție. Așa cum am afirmat în ultima perioadă, considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă. Pentru asta, sigur că există propunerile pe masa președintelui: propunerea Partidului Național Liberal, susținută de USR și UDMR, cu premier Sigfried Mureșan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu și formula pe care au agreat-o, cu un posibil premier independent și un guvern în jurul PSD.”

Întrebat dacă există semnale că UDMR ar putea renunța la înțelegerea cu celelalte partide, Abrudean a spus că nu are în acest moment astfel de informații.

„Nu am semnale în acest moment. Vom vedea cum decurg lucrurile în perioada imediat următoare. Sigur că e nevoie de consultări formale, informale, președintele va decide. Cred că e nevoie ca asta să se întâmple cât mai rapid, pentru a vedea dacă există într-adevăr o majoritate parlamentară pentru a forma un nou guvern cu puteri depline, de care România are mare nevoie”, a spus el.

Referitor la posibilitatea ca parlamentari PNL să voteze un alt guvern, președintele Senatului a afirmat că, deocamdată, nu există certitudini: „Vom vedea la acel moment. Deocamdată nu avem certitudini, sunt doar posibile intenții. Repet, când vom ajunge la acel moment. Am văzut colegi care au votat la acel moment, probabil că vor fi în aceeași situație și la un posibil vot pentru un nou guvern.”

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Editor : M.I.

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