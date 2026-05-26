Live TV

Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac ca premier: Decizia PNL este clară în acest moment

Data publicării:
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marţi, despre posibila nominalizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcţia de premier că este o speculaţie. El a menţionat că decizia PNL este clară, în acest moment, de a merge în opoziţie şi nu au nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD, dar depinde foarte mult de priorităţile noului executiv.

„E normal să fie discuţii şi formale şi informale, important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp, pentru că România nu-şi permite să treacă timpul şi să nu avem o soluţie responsabilă, până la urmă. Şi nu e vorba aici despre nume de premieri care tot apar în spaţiu public, am văzut, e vorba de a avea o soluţie care să ofere responsabilitate, stabilitate şi predictibilitate. Despre asta este vorba. Câte consultări or fi necesare să se ajungă aici, atâtea vor trebui făcute. Important este să avem această soluţie pentru România, în acel mai scurt timp, pentru că orice zi de întârzire ne costă foarte mult, financiar”, a declarat Mircea Abrudean, citat de News.ro.

Preşedintele Senatului a declarat despre consultările de la Palatul Cotroceni şi nominalizarea unei premier că poziţia PNL nu se mai poate schimba în privinţa refuzului de a mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Despre o nominlizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcţia de premier, Mircea Abrudean a subliniat că este vorba de o speculaţie.

„E o speculaţie. În momentul în care vom avea o desemnare din partea preşedintelui, cu siguranţă că toate partidele se vor poziţiona şi PNL va fi cât se poate de clar în comunicare, la acel moment. Haideţi să aşteptăm acel moment. Decizia PNL este clară, în acest moment, de a merge în opoziţie. Deci există tot felul de posibilităţi, important este ce îşi propune un guvern. Noi am spus clar că nu avem nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD, dar depinde foarte mult de priorităţile pe care şi le stabileşte acest nou guvern. Priorităţile trebuie să fie clare pentru România şi ţin foarte mult de ceea ce s-a discutat foarte mult în ultima perioadă de PNRR, care este urgenţa zero pentru România, de SAFE, de OCDE şi de toate celelalte reforme începute de fosta coaliţie şi care vor trebui continuate, într-un fel sau altul, de viitoarea guvernare”, a mai spus el.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digi Sport
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, la aproape o lună de la demisia miniștrilor social-democrați: „Nu putem fugi de realitate. PSD să-şi asume guvernarea”
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Senatul l-a mandatat pe Mircea Abrudean să sesizeze CCR asupra ultimei ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Bolojan
BUCURESTI - DEZBATERE - POZITIA EUROPEI - TRIPLA CRIZA PLANETAR
PNL nu va face parte dintr-un Guvern cu PSD, chiar cu premier tehnocrat, spune Mircea Abrudean
Mircea Abrudean l-a primit la Senat pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.
Mircea Abrudean, la întâlnirea cu Igor Grosu: Sprijinul României pentru R. Moldova reprezintă o constantă a statului român
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean: Premierul tehnocrat nu e soluția. „Orice discuție cu PSD este exclusă”
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni...
Andras Demeter
Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O...
Traian Băsescu pe strada
Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian...
Ultimele știri
Evaluarea Națională 2026, clasa a VI-a: Subiecte la Limbă și comunicare. Când află elevii rezultatele finale
Mojtaba Khamenei amenință: SUA nu mai au refugiu sigur în Orientul Mijlociu
Reacția Chinei după ce Moscova a cerut evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Fanatik.ro
U Cluj a anunțat antrenorul pentru sezonul viitor! Șefii “șepcilor roșii” trag linie la finalul stagiunii...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în...
Pro FM
Latex roșu mulat pe corp, senzualitate și încredere maximă. Fetele de la The Pussycat Dolls, revenire în forță
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special