Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac ca premier: Decizia PNL este clară în acest moment

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marţi, despre posibila nominalizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcţia de premier că este o speculaţie. El a menţionat că decizia PNL este clară, în acest moment, de a merge în opoziţie şi nu au nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD, dar depinde foarte mult de priorităţile noului executiv.

„E normal să fie discuţii şi formale şi informale, important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp, pentru că România nu-şi permite să treacă timpul şi să nu avem o soluţie responsabilă, până la urmă. Şi nu e vorba aici despre nume de premieri care tot apar în spaţiu public, am văzut, e vorba de a avea o soluţie care să ofere responsabilitate, stabilitate şi predictibilitate. Despre asta este vorba. Câte consultări or fi necesare să se ajungă aici, atâtea vor trebui făcute. Important este să avem această soluţie pentru România, în acel mai scurt timp, pentru că orice zi de întârzire ne costă foarte mult, financiar”, a declarat Mircea Abrudean, citat de News.ro.

Preşedintele Senatului a declarat despre consultările de la Palatul Cotroceni şi nominalizarea unei premier că poziţia PNL nu se mai poate schimba în privinţa refuzului de a mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Despre o nominlizare a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcţia de premier, Mircea Abrudean a subliniat că este vorba de o speculaţie.

„E o speculaţie. În momentul în care vom avea o desemnare din partea preşedintelui, cu siguranţă că toate partidele se vor poziţiona şi PNL va fi cât se poate de clar în comunicare, la acel moment. Haideţi să aşteptăm acel moment. Decizia PNL este clară, în acest moment, de a merge în opoziţie. Deci există tot felul de posibilităţi, important este ce îşi propune un guvern. Noi am spus clar că nu avem nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD, dar depinde foarte mult de priorităţile pe care şi le stabileşte acest nou guvern. Priorităţile trebuie să fie clare pentru România şi ţin foarte mult de ceea ce s-a discutat foarte mult în ultima perioadă de PNRR, care este urgenţa zero pentru România, de SAFE, de OCDE şi de toate celelalte reforme începute de fosta coaliţie şi care vor trebui continuate, într-un fel sau altul, de viitoarea guvernare”, a mai spus el.

