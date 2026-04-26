Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă

mircea abrudean
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi şi a afectat o gospodărie constituie un incident de securitate grav, ce arată că autorităţile române trebuie să rămână în alertă, a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Protecţia şi siguranţa cetăţenilor României sunt indiscutabile, iar violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este o încălcare a dreptului internaţional. Condamn ferm acţiunile Federaţiei Ruse care generează riscuri la adresa securităţii noastre şi a Flancului Estic", a scris Mircea Abrudean, duminică, pe Facebook.

El a subliniat că este necesar ca autorităţile naţionale responsabile să ia toate măsurile pentru a întări capacităţile de apărare, potrivit Agerpres.

Drona rusească care a căzut la Galaţi a fost detonată sâmbătă, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute, înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.

ISU Galaţi a anunţat că în total au fost evacuate în oraş 535 de persoane în perimetrul de lângă locul unde a căzut drona şi de pe străzile din oraş aflate pe traseul pe care a fost derulat transportul special al dispozitivului.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
Rumen Radev și Vladimir Putin
4
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
alexandru rogobete face declaratii
5
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
Digi Sport
De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski-scaled
Zelenski acuză Rusia de „terorism nuclear”, la 40 de ani de la explozia de la Cernobîl
Sankt-Petersburg, Russia, February 3, 2019: Signal messenger application icon on Apple iPhone X smartphone screen close-up. Signal messenger app icon.
Miniștrii din cabinetul german au fost vizați de un presupus atac de phishing rusesc asupra aplicației Signal
imagini din Teriberka, Rusia
Arme nucleare și turiști străini la frontiera înghețată a Rusiei. Cum arată Teriberka, unicul sat de vacanță de pe coasta arctică rusă
robot bunica ucraina misiune de salvare
Misiune de salvare impresionantă în Ucraina: o femeie de 77 de ani a fost găsită cu drona și evacuată cu un robot
mae
Mesajul Ministerului Afacerilor Externe după convocarea la sediul său a Ambasadorului rus la București
Recomandările redacţiei
2026 White House Correspondents Dinner Pool
Toți ochii, pe dispozitivul de securitate de la dineul la care...
Peter Magyar.
Péter Magyar lansează acuzații grave la adresa apropiaților lui...
om cu un copil prin parc si soare
Weekend cu temperaturi de vară, dar și vânt puternic. Meteorologii...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi...
Ultimele știri
Ministerul de Interne avertizează: ce se poate ascunde în spatele unui „preţ mic”. Într-un singur click pot exista riscuri reale
Maia Sandu merge la Kiev, unde se va întâlni cu Zelenski. Şefa statului moldovean va merge şi la Cernobîl
Atac cu bombă în Columbia: 14 civili uciși, printre răniți sunt și copii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul inedit făcut de fiul unei femei care s-a recăsătorit după un divorț. Imaginile inedite sunt acum virale
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Vlad Chiricheș l-a trădat pe omul care i-a făcut salariul 1,4 milioane de euro pe an: „Nu mi-a dat nici măcar...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
E doar o alergie, i-au spus medicii. Diagnosticul crunt care i-a schimbat chipul și viața unei tinere de 33...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”