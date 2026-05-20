Mircea Abrudean, la aproape o lună de la demisia miniștrilor social-democrați: „Nu putem fugi de realitate. PSD să-şi asume guvernarea”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL) atrage atenţia, miercuri, că au trecut 27 de zile de la dimisia miniştrilor PSD din Guvern şi 15 de la moţiunea de cenzură, dar PSD întârzie să vină cu o soluţie. „PSD trebuie să-şi asume guvernarea”, susţine liberalul, adăugând că un premier tehnocrat este nepotrivit, întrucât nu va face faţă măsurilor care trebuie adoptate pentru a se continua reducerea deficitului şi a cheltuielilor statului.

„România are nevoie de reforme, nu de experimente politice care să anuleze tot efortul din ultimele luni. PSD trebuie să-şi asume guvernarea!”, a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Abrudean atrage atenţia că au trecut 27 de zile de la dimisia miniştrilor PSD din Guvern şi 15 de la moţiunea de cenzură, iar „Criza în care PSD a aruncat România se vede în buzunarul fiecărui român”.

Abrudean susţine că majoritatea economiştilor, instituţiile financiare şi agenţiile internaţionale de rating susţin necesitatea reducerii deficitului bugetar şi continuarea reformelor prin care statul să devină mai eficient.

„Nu putem fugi, aşadar, de realitate. Se dovedeşte, prin urmare, că cei care au iniţiat şi votat moţiunea de cenzură au acţionat împotriva interesului ţării, pentru că a fost afectat efortul făcut până acum de echilibrare bugetară. PSD are datoria acum să vină nu doar cu o nouă propunere de Guvern, dar şi cu angajamentul că va continua reformele şi reducerea deficitului”, a adăugat preşedintele Senatului.

Potrivit acestuia, soluţia cu un premier tehnocrat „este nepotrivită în actualul context, în care este nevoie de o guvernare care să îşi asume măsurile dificile şi care să le treacă rapid, nu să fugă de responsabilitate”.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, la Palatul Cotroceni, consultări oficiale cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou premier.

La final, preşedintele a anunţat că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală, el arătând că apelul către partide a fost că este esenţial ca acestea să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun.

În ciuda timpului trecut de la momentul în care moţiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru”, nu se conturează încă o soluţie pentru ieşirea din criza politică.

PNL şi USR au decis că nu vor mai forma o alianţă cu PSD, PSD susţine că nu va face majoritate cu AUR, deşi au votat împreună moţiunea de cenzură, iar UDMR cere o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, avertisând că nu va accepta un Guvern susţinut de AUR.

Editor : Sebastian Eduard