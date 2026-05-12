Mircea Abrudean, la întâlnirea cu Igor Grosu: Sprijinul României pentru R. Moldova reprezintă o constantă a statului român

Mircea Abrudean l-a primit la Senat pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat marți, în cadrul unei întâlniri cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, la Palatul Parlamentului, că sprijinul României pentru Chișinău reprezintă o constantă a statului român.

Discuţiile au reconfirmat caracterul privilegiat al relaţiei dintre România şi Republica Moldova, precum şi angajamentul ferm al României de a susţine parcursul european al Republicii Moldova.

„Sprijinul României pentru Republica Moldova şi Ucraina reprezintă o constantă a statului român. Aceasta este direcţia strategică a României", a subliniat Mircea Abrudean.

De asemenea, în cadrul discuţiilor, preşedintele Igor Grosu a transmis un mesaj de susţinere şi solidaritate faţă de România, subliniind importanţa stabilităţii şi predictibilităţii în relaţia bilaterală.

„Aşa cum voi aveţi nevoie de un Chişinău predictibil, aşa avem şi noi nevoie de o Românie predictibilă", a punctat Igor Grosu.

În cadrul întrevederii a fost evidenţiat nivelul excelent al dialogului politic şi al cooperării bilaterale, atât la nivel guvernamental, cât şi parlamentar, precum şi importanţa consolidării coordonării între instituţiile celor două state într-un context regional complex, arată Senatul într-un comunict oficial.

Din delegaţia Republicii Moldova a făcut parte şi E.S. Mihai Mîţu, ambasadorul Republicii Moldova în România. La întrevedere au participat, din partea română, vicepreşedintele Senatului, Mihai Coteţ, senatorii Cristian Ţâgârlaş şi Lucian Rusu, alături de E.S. dl Cristian-Leon Ţurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova.

