Mircea Abrudean: Nu cred că cineva din coaliţie va vota împotriva propriului guvern la moţiunea de cenzură

mircea abrudean
Mircea Abrudean.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus miercuri că nu crede că cineva din coaliţia de guvernare va vota împotriva propriului guvern la moţiunea de cenzură anunţată de opoziţie.

„E dreptul opoziţiei să depună moţiuni. Nu cred că cineva din coaliţie va vota moţiunea de cenzură împotriva propriului guvern pe care l-a votat nu demult la învestire”, a spus Abrudean, la Senat.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a spus marți că parlamentarii AUR vor semna pentru o nouă depunere a unei moţiuni de cenzură dacă Guvernul îşi va asuma răspunderea pe noul pachet de măsuri fiscale, potrivit Agerpres.

„Dacă cumva Guvernul va apela la procedura asumării de răspundere în Parlament, cu certitudine vom depune o moţiune de cenzură, sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la alte partide de opoziţie să semneze alături de parlamentarii noştri. Parlamentarii noştri vor semna absolut toţi depunerea unei moţiuni de cenzură pe vreuna din legile anunţate sau pe toate, nu ştiu ce formă va fi”, a spus Peiu.

