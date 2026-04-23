Președintele Senatului nu vede nicio șansă ca PSD și PNL să revină la masa discuțiilor, în actualul context. „Dacă ar fi existat șanse de reconciliere, trebuia să se fi realizat până acum”, a spus Mircea Abrudean la Parlament.

Mircea Abrudean a vorbit, la Parlament, despre „criza politică și guvernamentală” care este în desfășurare. Întrebat despre planul PSD de a sesiza CCR în cazul în care Guvernul nu va veni în fața aleșilor pentru un nou vot de încredere, o dată cu demisia miniștrilor social-democrați, președintele Senatului a transmis:

„Deocamdată nu au început cele 45 de zile. Să vedem cum decurg lucrurile. Vor fi făcute toate demersurile astfel încât să avem niște miniștri propuși Parlamentului pentru validare.”

„Orice e posibil în politică”

Șeful Senatului a subliniat că nu vede șanse de reconciliere între PSD și Ilie Bolojan, cu mențiunea că, în politică, totul este posibil.

„Nu văd nicio șansă de reconciliere după gesturile făcute de cei de la PSD. Dacă ar fi existat, trebuia să se fi realizat până acum. Orice este posibil în politică, însă, din perspectiva PNL, pe baza a ceea ce se întâmplă astăzi, nu văd șanse”, a explicat Abrudean.

„Nu e vorba de acord cu parlamentarii AUR”

Liberalul a lăsat de înțeles că deja au început discuțiile cu parlamentari de la toate formațiunile pentru a sprijini proiectele Guvernului în perioada următoare:

„Discuții sunt și vor fi. Nu este vorba de niciun acord cu parlamentarii AUR, este vorba de susținerea reformelor din PNRR. Aceasta este urgența zero. Dacă se găsesc parlamentari din toate partidele, nu văd o problemă pentru România.”

Întrebat dacă vor fi discuții inclusiv pentru a susține varianta de Guvern minoritar la vot, Abrudean a precizat: „Orice este posibil. Sunt discuții, v-am zis. Nu poți să oprești parlamentarii să discute.”

Acesta a mai transmis și că un Guvern minoritar este varianta cea mai la îndemână în acest moment și a oferit asigurări că aleșii PNL nu vor vota o eventuală moțiune de cenzură, în ciuda faptului că există critici și în interiorul partidului cu privire la strategia lui Ilie Bolojan.

Editor : A.G.