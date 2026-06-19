Mircea Abrudean: PNL va ieși mai puternic după Congresul extraordinar de duminică. Partidul își alege singur conducerea și direcția

Partidul Naţional Liberal are nevoie, mai mult ca oricând, de un congres care să reconfirme păstrarea direcţiei modernizatoare din ultimul an, a declarat, vineri, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, precizând că partidul îşi stabileşte singur conducerea.

„Partidul Naţional Liberal are nevoie, mai mult ca oricând, de un Congres care să reconfirme că păstrăm direcţia modernizatoare din ultimul an şi că nu ne abatem de la acest drum. Democraţia internă este soluţia la care trebuie să apelăm în astfel de momente. În acelaşi timp, să respingem orice tentativă de influenţare din exterior”, a scris liberalul Mircea Abrudean pe Facebook.

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El a adăugat că PNL îşi stabileşte singur conducerea şi direcţia politică, nu există altă cale şi va ieşi mai puternic după Congresul extraordinar de duminică.

Consiliul Naţional al PNL se reuneşte, vineri după-amiază, pentru convocarea Congresului extraordinar al partidului duminică.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, prim-vicepreşedintele al PNL, şi-a anunţat intenţia de a candida la congresul partidului pentru funcţia de preşedinte şi a solicitat amânarea cu o săptămână a forumului de conducere.

Editor : Ș.R.