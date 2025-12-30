Live TV

Mircea Abrudean: România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente

Data publicării:
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului / Foto: Profimedia Images

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente. Potrivit acestuia, veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească, semnale care ne arată că suntem pe drumul corect.

”La final de an, este important să ne uităm şi la lucrurile bune, la eforturile care încep să producă uşor-uşor rezultate şi la perspectiva anului 2026. La lucrurile care ne dau speranţa că putem trece peste dificultăţi şi că vom reuşi să reformăm România şi să ne dezvoltăm”, a transmis Mircea Abrudean pe pagina de Facebook.

„România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente. Veniturile au crescut cu 13% față de anul precedent, iar investițiile continuă să crească. Sunt semnale care ne arată că suntem pe drumul corect”, a precizat președintele Senatului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, în 2026, România are un obiectiv major de bifat, aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, care va atrage mai multe investiţii străine în ţara noastră şi va genera încredere în economia românească.

„Este o şansă istorică. După NATO şi UE, este cel mai important proiect de ţară, care aduce României beneficii substanţiale. Mă bucur că am fost parte a acestui efort, iniţial din postura de secretar general al Guvernului, apoi de vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru sprijinirea procesului de aderare la OCDE”, a adăugat Abrudean.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Digi Sport
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Șeful Senatului: Amânările repetate ale CCR nu pot deveni o strategie de blocaj. Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda în fața presiunilor
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA România: „Puterea de cumpărare va continua să scadă”
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Primele consultări pentru elaborarea bugetului încep în ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4%
taxe Bolojan
Mai cresc taxele în 2026? Condițiile explicate de Ilie Bolojan
BUCURESTI - PARLAMENT - RADR2025 - 25 AUG 2025
Mircea Abrudean: Nu e bine pentru România ca vreun partid să nu mai fie în coaliție, e semnal de instabilitate politică
Recomandările redacţiei
1767102071big_5
Ilie Bolojan și premierul Olandei au mâncat la popotă, alături de...
masini3
Se circulă greu, în condiţii de ninsoare abundentă, pe A1. Coadă de...
tren eurostar
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația...
2025
2025 văzut prin obiectivul camerei. Cele mai importante imagini din...
Ultimele știri
China continuă pregătirile pentru război. Exerciții în jurul Taiwanului. Trump: „Nu sunt îngrijorat. Xi nu mi-a zis nimic despre asta”
Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după ce a primit o donaţie de la Mbappe. Suma oferită de fotbalist
Guvernul Poloniei aprobă un proiect de lege ce introduce „contracte de coabitare” pentru cupluri, indiferent de sex
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul final despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB! Update
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Blonda numită șefă la Achiziții publice de Ilie Bolojan, în vizorul Curții de Conturi pentru mai multe...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Interdicţia primită de Mirabela Grădinaru la Palatul Cotroceni! A rămas fără cuvinte, nu se aştepta să nu...
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...