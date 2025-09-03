Live TV

Mircea Fechet cere rezilierea contractului care transformă Pădurea Băneasa într-o „autostradă a privilegiaților”

Data publicării:
Mircea Fechet
Mircea Fechet. Foto: Inquam Photos / George Călin

Mircea Fechet a cerut din nou rezilierea contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator. „Rechinii imobiliari înoată nestingheriți prin Pădurea Băneasa, transformând-o într-o „autostradă a privilegiaților”.

„Am tras un semnal de alarmă, în Parlament, că rechinii imobiliari înoată nestingheriți prin Pădurea Băneasa, care riscă să fie transformată într-o șosea urbană, cu complicitatea autorităților și în disprețul legii. Am cerut, din nou, rezilierea contractului încheiat între Direcția Silvică Ilfov și dezvoltatorul imobiliar, un contract care ascunde o realitate dură: profitul e pus mai presus de Natură. Se circulă deja pe drumul forestier, dovezile sunt publice și confirmă un fapt asupra căruia mi s-a atras atenția, că s-a așteptat schimbarea mea din funcția de ministru al Mediului pentru deschiderea șoselei prin pădure”, a scris Mircea Fechet, miercuri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a mai spus că noul Cod silvic deja spune că drumurile forestiere nu sunt unele de circulație publică.

„Legea trebuie aplicată în litera și spiritul ei, iar Noul Cod silvic prevede clar: drumurile forestiere NU sunt drumuri de circulație publică. Bariera din Pădurea Băneasa e o linie roșie care nu trebuie trecută. E linia între iubitori de Mediu și farisei de Mediu. Dacă permitem ca ultima pădure urbană a Capitalei să ajungă o autostradă a privilegiaților, ridicăm bariera pentru alte abuzuri. O pădure apărată azi înseamnă o generație cu rădăcini sănătoase mâine”, a conchis el.

Diana Buzoianu a anunțat organizarea unei dezbateri, vineri la Ministerul Mediului, cu reprezentanți ai societății civile, ai Primăriei Capitalei, Primăriei Sectorului 1 și Consiliului Județean Ilfov pentru a discuta despre proiectul prin care Pădurea Băneasa să fie arie naturală protejată. „Nu avem spații verzi suficiente în București, iar betoanele deja ne sufocă”, a spus ea.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adrian nastase da mana cu xi jinping
Oana Țoiu, reacție după ce Năstase s-a pozat cu dictatorii lumii...
adrian nastase la beijing
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că discutăm despre date...
Ultimele știri
Femeia din Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital
Belgia anunță cele două condiții pentru a recunoaște statul Palestina
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem antirachetă și submarin, ca să nu-i fie confiscat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
padurea baneasa
Ministra Mediului organizează o dezbatere cu bucureștenii privind Pădurea Băneasa. „Trebuie să fie arie naturală protejată”
voluntariat copaci
Seceta a lovit și marile orașe. Povestea tinerilor care udă, seară de seară, copacii de pe domeniul public. „Omul sfințește locul”
deseuri pe malul raului
Tone de gunoaie zac aruncate la poalele Munților Apuseni. Reacția nonșalantă a localnicilor: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”
fechet
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”
caciu si fechet
Reacții la poziția șefei CSM privind pensiile. Câciu: Declarație nefericită / Fechet: Suntem în al 12-lea ceas
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...