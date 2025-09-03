Mircea Fechet cere rezilierea contractului care transformă Pădurea Băneasa într-o „autostradă a privilegiaților”

Mircea Fechet a cerut din nou rezilierea contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator. „Rechinii imobiliari înoată nestingheriți prin Pădurea Băneasa, transformând-o într-o „autostradă a privilegiaților”.

„Am tras un semnal de alarmă, în Parlament, că rechinii imobiliari înoată nestingheriți prin Pădurea Băneasa, care riscă să fie transformată într-o șosea urbană, cu complicitatea autorităților și în disprețul legii. Am cerut, din nou, rezilierea contractului încheiat între Direcția Silvică Ilfov și dezvoltatorul imobiliar, un contract care ascunde o realitate dură: profitul e pus mai presus de Natură. Se circulă deja pe drumul forestier, dovezile sunt publice și confirmă un fapt asupra căruia mi s-a atras atenția, că s-a așteptat schimbarea mea din funcția de ministru al Mediului pentru deschiderea șoselei prin pădure”, a scris Mircea Fechet, miercuri pe Facebook.

El a mai spus că noul Cod silvic deja spune că drumurile forestiere nu sunt unele de circulație publică.

„Legea trebuie aplicată în litera și spiritul ei, iar Noul Cod silvic prevede clar: drumurile forestiere NU sunt drumuri de circulație publică. Bariera din Pădurea Băneasa e o linie roșie care nu trebuie trecută. E linia între iubitori de Mediu și farisei de Mediu. Dacă permitem ca ultima pădure urbană a Capitalei să ajungă o autostradă a privilegiaților, ridicăm bariera pentru alte abuzuri. O pădure apărată azi înseamnă o generație cu rădăcini sănătoase mâine”, a conchis el.

Diana Buzoianu a anunțat organizarea unei dezbateri, vineri la Ministerul Mediului, cu reprezentanți ai societății civile, ai Primăriei Capitalei, Primăriei Sectorului 1 și Consiliului Județean Ilfov pentru a discuta despre proiectul prin care Pădurea Băneasa să fie arie naturală protejată. „Nu avem spații verzi suficiente în București, iar betoanele deja ne sufocă”, a spus ea.

Editor : A.P.