Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a confirmat parțial o serie de speculații recente privind starea sa de sănătate. El nu a intrat în amănunte, însă a recunoscut într-un interviu cu jurnalistul Marius Tucă că a „avut o sperietură” peste care a trecut. Într-un podcast cu artistul Damian Drăghici, Geoană a povestit un alt episod medical dur prin care a trecut după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2009 în fața lui Traian Băsescu.

Mircea Geoană a fost invitat de Marius Tucă să lămurească speculațiile legate de starea sa de sănătate, iar oficialul NATO a recunoscut că a trecut peste o „sperietură”.

„Sunt bine. Am avut o sperietură și, har Domnului! efectiv, și faptul am o genă bună, m-a făcut să fiu dincolo de chestiunea asta. Am avut o sperietură care a trecut, e în spate. Ne uităm înainte”, a spus Mircea Geoană în discuția cu Marius Tucă, potrivit G4Media.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o altă discuție pe care a avut-o într-un podcast realizat de artistul Damian Drăghici, Geoană a povestit că după alegerile prezidențiale din 2009, pe care l-ea pierdut „la mustață”, a avut o cădere de energie care i-a uimit pe medici.

„Am fost la un control, după 2009, eram varză… Și m-au pus ăia pe niște aparate și mi-au măsurat un fel de intensitate energetică. Au început să se cheme unii pe alții: doctorii cu asistentele, cu doctorii mai tineri, cu profesorul. Se uitau la mine ca la un cobai de ăla… Aveam un nivel de energie atât de scăzut, încât spuneau: «dom'le, dar puteți să mergeți? Auziți bine? Mai aveți relații în afara nu știu ce?» Și am stat câteva zile așa… m-am adunat, m-am speriat și apoi m-am dus din nou la control și dup-aia era ăla normal. N-au văzut în viața lor pe cineva care să fie atât de epuizat, drenat emoțional și energetic și, câteva zile… Cazul meu a fost extrem. Dar vreau să spun că avem fiecare dintre noi rezervoare de energie și resurse de a ne autodepăși. Trebuie să ai răbdare cu tine, să nu te autoflagelezi de fiecare dată”, a spus Mircea Geaonă în discuția cu Damian Drăghici.

„Viața nu-ți aduce întotdeauna exclusiv succes și bucurii. Mai vin și necazuri, mai vine și boala. Mai vine și o problemă care se poate întâmpla la job, la slujbă, la pensie, se întâmplă... Cel mai important e să continui cât de ține Dumnezeu pe pământul ăsta”, a fost îndemnul lui Mircea Geoană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.