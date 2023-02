Mircea Geoană a acordat vineri un interviu în exclusivitate Digi24, la împlinirea unui an de la invadarea Ucrainei de către armata rusă. „Putin, prin discursurile sale de la Kremlin și de pe stadion arată că trăiește într-o lume paralelă”, spune secretarul general adjunct al NATO. În altă ordine de idei, el consideră că „e interesul cetățenilor din Moldova să vină către Europa prosperă și democratică, și să nu rămână într-o zonă gri”. Vorbind despre amenințarea nucleară a Rusiei, Geoană a declarat că „folosirea chiar la nivel local a unei arme nucelare înseamnă escaladarea și depășirea unei limite care va avea consecințe.

A trecut un an de când lumea s-a schimbat, de când vecinătatea cu războiul ne-a transformat viața. De când întreaga omenire a înțeles cât de fragilă este pacea, pe ce picioare de lut e construită stabilitatea unei lumi pe care generații întregi o vedeau ca pe o stare de fapt, ceva firesc. Am învățat însă că există curaj, că națiuni întregi pot lupta ca să își apere viața și viețile celor dragi. Uitați-vă la această imagine. Președintele Ucrainei, un personaj pe care puțini îl știau acum un an, a devenit un lider internațional, primit în cancelariile lumii cu aplauze. Ne-am readus aminte, însă, și cum arată umanitatea. Noi, românii, am primit cu brațele deschise mamele și copiii Ucrainei, fugiți din calea tancurilor. Am văzut însă și care sunt consecințele delirului unui dictator dispus să sacrifice tot, chiar și proprii cetățeni. Am simțit fiecare dintre noi efectele economice ale războiului. Într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoană, face bilanțul unui an de război.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Cum arată lumea acum, la un an, la fix un an, dacă nu ma înșel într-o noapte de joi s-a întâmplat această invazie rusă, care răsturnat lumea cu susul în jos.

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO: Am marcat acest moment trist în sediul NATO în această dimineață, împreună cu toți aliații, cu partenerii noștri ucraineni. Răspsunsul e simplu, lumea s-a schimbat dramatic și anticipăm că în relația dintre Rusia și Occident lucrurile vor rămâne profund avariate pentru o perioadă lunga de timp.

Evident, încercăm aici la NATO să facem tot ce trebuie pentru a ne apăra aliații, a sprijini Ucraina, pentru a evita escaladarea unui război și mai mare intre NATO și Rusia.

Dar, după un an dacă ne uităm, Rusia a provocat un război nejustificat într-un calcul strategic eronat, și după un an cred că suntem mai puternici în Occident. Dar trebuie să fim și lucizi, acest război va continua, și avem nevoie sa rămânem uniți și puternici și în perioada care vine.

Teodora Tompea: Am trecut printr-o săptămână în care am marcat momente istorice, vizita lui Biden în Kiev, Summitul B9, președintele Moldovei a fost menționat în Varșovia. Daca ar fi să vă uitați la ultimele evenimente și să punem în oglindă cu delirul lui Putin în continuare, cum le catalogați dvs?

Mircea Geoană: În primul rând, cred că președintele Putin, atât discursul, cât și evenimentul de pe stadion, arată că trăiește într-o lume paralelă, imaginează un război ficțional cu Occidentul și cu NATO. Nu e adevărat, nu căutăm război, căutam doar să ne apărăm interesele și aliaâii.

Și asistăm și la un fel de idiologizare a politicii externe a Rusiei, pentru că ceea ce a facut în acel discurs, pe lângă fabulațiile pe care le-am văzut, încearcă să descrie relațiile dintre Rusia și Occidnetul democratic într-o tenta ideologică, vestul decadent, versus Rusia care încearcă să păstreze valorile tradiționale. Este un „război pentru apărarea patriei”.

Nici gând de așa ceva. Pe de o parte, e nevoia de a comunica pentru propriul popor un anumit tip de mesaj de mobilizare, de o lume paralelă, în același timp e clar că e un proces mai lung, aici și China intervine dintr-o anumită perspectivă în care se crează un front ideologic de valori, de idei, de frântură între Rusia și Occident, și între noi, sistemul democratic și sistemele autoritare.

Teodora Tompea: Dacă ar fi să ne uităm la amenințările din Moldova, care sunt tot mai dese, cât de mult sunt acum, poate pe agenda dvs cred că sunt acum, dar mă gandesc și la intensitatea avansării unui conflict, pentru că se discută tot mai violent.

Mircea Geoană: Moldova are o șansă istorică, cred că noi toți avem o șansă istorică pentru că Moldova are acum, dupa o perioadă de 30 ani, șansa să revina în Europa. De aceea cred că interesul nostru, al Romaniei, al NATO, UE e să ajutam Moldova să-și depășească această capcană geopolitică.

Este o perspectivă reală ca Moldova să se alăture Occidentului. Rusia știe acest lucru și încearcă să blocheze acest lucru. Prin forță militară nu, pentru că nu este acum suficient de numeroasă și capabilă să ocupe Odesa, și după să vină spre Transnistria. Nu vedem acest risc de natură pur militară, dar Rusia a declanșat, cum a încercat să facă și în Muntenegru în 2006, întreg arsenalul de război hibrid în Moldova.

Tot ce înseamnă de la intimidarea strategică, anularea decretului din 2012, război cibernetic, acțiuni de destabilizare internă.

De aceea avem cu toții interesul ca Moldova să reziste, e interesul cetățenilor din Moldova să vină către Europa prosperă și democratică, și să nu rămână într-o zonă gri, care mereu plătesc factura pentru că rămân în acea zonă gri. Indiferent de simpatia politică pe care cetățenii din Moldova o au, sau nu o au, cred că dacă doresc o viață mai bună, viața aceea mai bună este alături de Europa democratică și prosperă. Moldova e un partener comun al NATO și UE. Vreau să vă asigur că și NATO, și noi toți, ne sincroinizăm zilnic pentru a sprijini Moldova, așa cum facem și pentru Ucraina, Georgia. Moldova are o șansă să evadeze din această ambiguitate strategică și să aibă o viață mai bună alături de noi toți, în Europa.

Teodora Tompea: Un an am trăit sub amenințarea nucleară, în cel mai recent discurs a vorbit ambiguu de suspendarea acestui acord nuclear, cât de mare e amenințarea și dacă vă așteptați la o escaladare a conflictului? Ce forță are să facă asta? Ucraina ne-a demonstrat că prin sprijin reușește să reziste. Dar acum, dacă vorbim de o escaladare, cum arată lucrurile?

Mircea Geoană: Am vorbit mai devreme că Rusia folosește împotriva Moldovei întreg arsenalul de război hibrid. Acest arsenal de război hibrid nuanțat în funcție de destinatar, este folosit și împotriva Occidentului.

Aceste amenințări repetate, acest zdrăngănit de război nucelar face parte dintr-un razboi de intimidare la adresa opniei noastre publice. Nu vedem pe teren vreo intenție militară a Rusiei să ajungă la un astfel de nivel de escaladare care e atât de periculos, încât cineva responsabil nu se joacă cu astfel de declarații.

Dar fiind cu spatele la zid în Ucraina, având o situație dificila, Rusia încearcă acest război hibrid de intimidare comunicațională la adresa opiniei publice, trebuie să fim extrem de rezilienți. Folosirea chiar la nivel local a unei arme nucelare înseamnă escaladarea și depașirea unei limite care va avea consecințe si de aceea eu cred că asistăm la un război de intimidare decât la o intenție reală de escaladare care este dificilă și devastatoare pentru toată lumea.

Din punct de vedere militar vedem că Rusia continuă o tradiție sovietică de a pune accent pe cantitate, pentru că nu au calitate. Ucraina are calitatate, pentru că oamenii în uniformă sunt motivați pentru că-și apără țara, moralul este foarte bun. Și pentru că folosesc metode mult mai moderne, de tip NATO, echipamente pe care le furnizăm. Rusia face ce a făcut de-a lungul istoriei, aruncă și mai mulți oameni în acest război ca un fel de carne de tun.

E adevărat că în ultima perioadă, carne de tun au fost mai degrabă cei eliberați din închisorile Rusiei, care sunt trimiși, și care scapă de o sentință în închisoare și sunt trimiși la o sentință mult mai severă pe frontul de est. Dar cantitatea totuși contează într-un război, e importantă și calitatea, de aceea vom continua să ajutăm Ucraina. Anticipăm o perioadă de realuare a ostilităților pe scară mai mare, un război care probabil va dura. E important ca Ucraina să izbândească în acest război, pentru că izbânda Ucrainei e și izbânda noastră. Cred că nimeni nu-și dorește în România, Polonia, Occident, Rusia izbândind și căpătând un apetit de a repeta acest lucru și în altă parte. De aceea e foarte important să ajutăm Ucraina să izbândească.

Editor : Liviu Cojan