Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, după pătrunderea dronelor ruseşti pe teritoriul României că, a pus în SAFE nişte capabilităţi de înzestrare a apărării antiaeriene de la sol a României, care, dacă astăzi ar fi fost în stocurile Armatei Române, foarte probabil situaţia de la Galaţi ar fi fost interceptată.

„Toate țările vor să-și achiziționeze sisteme. România a comandat de 2 ani (...) comenzi care ajungând în administrarea Armatei Române, vor acoperi un spectru semnificativ de probleme pe care astăzi nu le putem adresa. N-au venit, le-am plătit. Avem sistemul SHORAD-VSHORAD contractat deja, avem rachetele Mistral contractate deja prin SAFE - primul contract semnat. Prin SAFE așteptăm rezultatul birocrației pentru a putea face contractele. Sistemele Skynex sunt sisteme care adresează astfel de probleme. Avem acele radare pe care le-am proiectat să le comandăm în SAFE fix pentru astfel de situații. Mai avem radarele Armatei Române, pentru care am comandat piese de schimb pentru a le crește eficiența. Le-am comandat, le-am plătit, n-au venit, nu pentru că stă România la o coadă mai lungă și intră cineva în față, ci pentru că e o limită la producători și sunt și alții care vor”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a mai declarat că tehnologia dronelor se îmbunătăţeşte.

„Sunt altfel de drone. Sunt cu altă amprentă tehnică, sunt cu poziţionarea motorului în faţă, nu în spate. Sunt cu capacitate de atac a celor care vor să atace drona respectivă. Dacă până acum dronele erau pur şi simplu direcţionate să explodeze acolo unde pică, acum au încărcătură care poate pleca împotriva unui elicopter care este la o anumită distanţă de ea, să atace în sine ea elicopterul”, a arătat Miruţă, precizând că nu este cazul celor care au fost descoperite acum.

„Am pus în SAFE nişte capabilităţi de înzestrare a apărării antiaeriene de la sol a României, care, dacă astăzi ar fi fost în stocurile Armatei Române, foarte probabil situaţia de la Galaţi ar fi fost interceptată”, a precizat ministrul.

