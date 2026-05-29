Live TV

Video Miruță, despre activarea Articolului 4 al NATO: Am decis în CSAT să cerem echipamente anti-dronă până la livrarea celor contractate

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta nato
Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, vineri, la Galați că CSAT nu a luat decizia de a activa Articolul 4 din tratatul NATO prin care un stat membru poate cere consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea îi sunt amenințate. El a afirmat că în CSAT s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului euro-atlantic pentru ca solicitarea făcută în februarie de statul român pentru trimiterea de echipamente anti-dronă să și fie îndeplinită de statele membre, „în sensul de a ne trimite astfel de capabilități până când ceea ce am reușit să contractăm în ultimele luni ne va fi și livrat”.

Întrebat dacă în CSAT a fost discutată activarea Articolului 4 al NATO, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați și a provocat rănirea a două persoane, Radu Miruță a afirmat: „Ministerul Apărării, în luna februarie, eu am trimis la NATO o solicitare cu privire la niște capabilități pe care le considerăm necesare pentru lupta împotriva dronelor în zona Dobrogei. 

În discuțiile de azi din CSAT, s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului Euro-atlantic pentru ca solicitarea făcută în februarie să și fie îndeplinită de statele membre, în sensul de a ne trimite astfel de capabilități, până când ceea ce am reușit să contractăm în ultimele luni ne va fi și livrat”. 

„La nivel tehnic, comandantul Forțelor Supreme al forțelor militare europene a aprobat solicitarea pe care Ministerul Apărării a făcut-o. Rămâne ca și țările să aibă disponibilitatea de a trimite astfel de capabilități”, mai spune Miruță. 

Acesta a declarat că ceea ce solicită România este ca statele membre să trimită echipamente pentru o perioadă, până când vor fi livrate cele pentru statul român. 

„Este limpede de înțeles că n-am fi fost în această situație dacă de dinainte astfel de produse ar fi fost contractate”, a mai transmis ministrul Apărării Naționale.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, la Galaţi, că drona rusească care a lovit un bloc de locuinţe şi-a modificat traiectoria după ce ar fi fost lovită deasupra oraşului ucrainean Reni. Şeful statului a afirmat că responsabilitatea pentru incident aparţine Rusiei, a anunţat că locatarii se pot întoarce în apartamentele lor, cu excepţia familiei afectate direct de explozie, şi a precizat că cele două victime internate în spital au răni uşoare şi se recuperează bine. În timpul vizitei la Galaţi, preşedintele a fost huiduit de mai mulţi cetăţeni, care au scandat „Demisia”. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin (1)
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e pregătită să facă o anchetă
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_188901
Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele mai moderne sisteme anti-dronă din lume
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_186556
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a modificat traiectoria. Președintele, huiduit de cetățeni: „Demisia!”
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Ministrul Economiei acuză o campanie de dezinformare după incidentul de la Galaţi: „Sunt parte a unui război informaţional calculat”
irineu darau 2
Irineu Darău: Investiţii de sute de milioane de euro pentru drone. „Pacea nu vine din neputinţă, ci din capacitatea de a te apăra”
Recomandările redacţiei
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Întâlnire în Situation Room „pentru o decizie finală”. Condițiile lui...
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia...
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC, Tehran, Iran - 01 Feb 2026
Avertisment dur de la Teheran: „Vorbele SUA nu mai valorează nimic”...
Ultimele știri
Fost consilier pentru securitate națională al SUA, despre Iran: Este a nu știu câta oară când ni se spune că suntem aproape de un acord
Victorii-fantomă: Generalii ruși prezintă Kremlinului o imagine falsă, cu orașe care nu au fost niciodată capturate (ISW)
OMS face un anunț surprinzător despre Ebola: „Epidemia poate fi oprită”. Ce spune organizația despre evoluția focarului din Congo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii încearcă să îl aducă de urgenţă pe Alex Pop de la...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”