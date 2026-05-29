Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, vineri, la Galați că CSAT nu a luat decizia de a activa Articolul 4 din tratatul NATO prin care un stat membru poate cere consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea îi sunt amenințate. El a afirmat că în CSAT s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului euro-atlantic pentru ca solicitarea făcută în februarie de statul român pentru trimiterea de echipamente anti-dronă să și fie îndeplinită de statele membre, „în sensul de a ne trimite astfel de capabilități până când ceea ce am reușit să contractăm în ultimele luni ne va fi și livrat”.

Întrebat dacă în CSAT a fost discutată activarea Articolului 4 al NATO, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați și a provocat rănirea a două persoane, Radu Miruță a afirmat: „Ministerul Apărării, în luna februarie, eu am trimis la NATO o solicitare cu privire la niște capabilități pe care le considerăm necesare pentru lupta împotriva dronelor în zona Dobrogei.

În discuțiile de azi din CSAT, s-a luat decizia de a discuta în interiorul Consiliului Euro-atlantic pentru ca solicitarea făcută în februarie să și fie îndeplinită de statele membre, în sensul de a ne trimite astfel de capabilități, până când ceea ce am reușit să contractăm în ultimele luni ne va fi și livrat”.

„La nivel tehnic, comandantul Forțelor Supreme al forțelor militare europene a aprobat solicitarea pe care Ministerul Apărării a făcut-o. Rămâne ca și țările să aibă disponibilitatea de a trimite astfel de capabilități”, mai spune Miruță.

Acesta a declarat că ceea ce solicită România este ca statele membre să trimită echipamente pentru o perioadă, până când vor fi livrate cele pentru statul român.

„Este limpede de înțeles că n-am fi fost în această situație dacă de dinainte astfel de produse ar fi fost contractate”, a mai transmis ministrul Apărării Naționale.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, la Galaţi, că drona rusească care a lovit un bloc de locuinţe şi-a modificat traiectoria după ce ar fi fost lovită deasupra oraşului ucrainean Reni. Şeful statului a afirmat că responsabilitatea pentru incident aparţine Rusiei, a anunţat că locatarii se pot întoarce în apartamentele lor, cu excepţia familiei afectate direct de explozie, şi a precizat că cele două victime internate în spital au răni uşoare şi se recuperează bine. În timpul vizitei la Galaţi, preşedintele a fost huiduit de mai mulţi cetăţeni, care au scandat „Demisia”.

Editor : Alexandru Costea