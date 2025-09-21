Live TV

Exclusiv Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie convergente măsurile Guvernului cu ale Curții. E imatur ce face AUR

Data actualizării: Data publicării:
Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto:Inquam Photos / George Călin
Din articol
Atac la AUR

Ministrul Economiei, Radu Miruță a declarat, în direct la Digi24, că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale din Pachetul 2. Demnitarul a subliniat că deciziile luate în Coaliție au fost validate de specialiști în drept constituțional și reprezintă soluție cea mai eficientă în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România. Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2”, a spus Miruță.

Acest guvern a analizat foarte atent dacă pentru conținutul acestui Pachet 2 există susținere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din Pachetul 2, respectiv mini-pachetele, sunt constituționale”, a subliniat Radu Miruță, în direct la Digi24.

Pe de altă parte, judecătorii Curții Constituționale sunt și ei rezultatul unor decizii politice în România. Modul în care este compusă această instituție ține de propunerile președintelui, ale Camerei Deputaților și ale Senatului. Logica ar fi ca deciziile guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2 și a mini-pachetelor subsecvente”.

Nu există o Constitutie în buzunarul lui Ilie Bolojan și o altă Constituție la CCR. România are aceeași Constituție, iar asupra conținutului ei se apleacă cu seriozitate atât juriștii responsabili, cât și Guvernul, care, înainte de a propune aceste modificări, a validat cu specialiștii din domeniu că acestea sunt constituționale

Atac la AUR

Radu Miruță a explicat că România se află într-o situație economică și financiară destul de dificilă. De aceea, întrebarea, dincolo de Curtea Constituțională, este: care e soluția Nu sunt suficienți bani și, în unele situații, nu sunt bani nici pentru ziua de mâine. Din acest motiv, Guvernul a venit cu aceste propuneri. Nu este la îndemâna niciunui guvern și nici a vreunui partid politic să adopte asemenea măsuri economice. Însă nu există alternativă”.

AUR a anunțat recent că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.

Reacția ministrului Economiei a fost vehementă: E imatur, inconsistent și nerezonabil ce face AUR. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua. N-a făcut-o”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
rachetă Patriot
5
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei...
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
tanc israelian în Înălțimile Golan, Siria
Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți...
Ultimele știri
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt
Soarele devine tot mai activ, iar cercetătorii NASA nu știu de ce
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor
radu miruta la o sedinta
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele
titus corlatean resized mfax-1
Concurentul lui Grindeanu avertizează: AUR vine peste noi. Bătălia strategică pentru România se va da între AUR și PSD
ilie bolojan in parlament
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre o eventuală guvernare PSD-AUR
romaero
Demisie de la șefia Romaero: Bogdan Costaș a plecat de la conducerea companiei. Radu Miruță a aflat din presă: „Știe de ce se grăbește”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme