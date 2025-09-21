Ministrul Economiei, Radu Miruță a declarat, în direct la Digi24, că Guvernul are susținere juridică pentru măsurile fiscale din Pachetul 2. Demnitarul a subliniat că deciziile luate în Coaliție au fost validate de specialiști în drept constituțional și reprezintă soluție cea mai eficientă în contextul dificultăților economice cu care se confruntă România. „Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2”, a spus Miruță.

„Acest guvern a analizat foarte atent dacă pentru conținutul acestui Pachet 2 există susținere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din Pachetul 2, respectiv mini-pachetele, sunt constituționale”, a subliniat Radu Miruță, în direct la Digi24.

„Pe de altă parte, judecătorii Curții Constituționale sunt și ei rezultatul unor decizii politice în România. Modul în care este compusă această instituție ține de propunerile președintelui, ale Camerei Deputaților și ale Senatului. Logica ar fi ca deciziile guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2 și a mini-pachetelor subsecvente”.

Nu există o Constitutie în buzunarul lui Ilie Bolojan și o altă Constituție la CCR. România are aceeași Constituție, iar asupra conținutului ei se apleacă cu seriozitate atât juriștii responsabili, cât și Guvernul, care, înainte de a propune aceste modificări, a validat cu specialiștii din domeniu că acestea sunt constituționale

Atac la AUR

Radu Miruță a explicat că „România se află într-o situație economică și financiară destul de dificilă. De aceea, întrebarea, dincolo de Curtea Constituțională, este: care e soluția Nu sunt suficienți bani și, în unele situații, nu sunt bani nici pentru ziua de mâine. Din acest motiv, Guvernul a venit cu aceste propuneri. Nu este la îndemâna niciunui guvern și nici a vreunui partid politic să adopte asemenea măsuri economice. Însă nu există alternativă”.

AUR a anunțat recent că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.

Reacția ministrului Economiei a fost vehementă: „E imatur, inconsistent și nerezonabil ce face AUR. Opoziția ar trebui să vină cu măsuri pentru a strânge cureaua. N-a făcut-o”.

