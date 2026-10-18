Miruţă, despre viitorul Executiv: Un guvern PSD al ruşinii. Le sticlesc ochii să se ducă grămadă peste banii strânși, să-i facă praf

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că sunt oameni în Guvernul Luca Niculescu care au probleme majore de legalitate şi de moralitate şi consideră că aşa ceva nu rezolvă probleme României. Miruţă a ami spus că celor de la PSD „le sticlesc ochii” să se ducă „grămadă” peste suma de bani strânsă la guvern şi „să o facă praf”. „Suntem la o intersecţie în care riscăm fantastic ca drumul României să se întoarcă la tentaculele combinaţiilor, la deciziile luate de PSD în spatele uşilor închise şi să conteze din nou doar cine are pile, nu cine este bun. Un guvern al ruşinii”, a mai spus Miruţă.

Radu Miruţă a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că USR îşi va retrage oamenii din funcţii după şedinţa de învestire a noului guvern de marţi.

„PNL a declarat că va vota acest guvern de oameni cu semnul întrebării. USR a declarat că nu va vota sub nicio formă pentru că sunt momente în viaţă când trebuie să te ţii de nişte principii. România are nevoie de guvern, dar a vota orice compunere a guvernului cu orice tip de oameni nu este o scuză care să acopere nevoia unui guvern. Marţi, după şedinţa de Parlament, toţi reprezentanţii partidului USR îşi vor da demisiile, evident. Diferenţa este că noi nu votăm un astfel de guvern şi îmi pare rău că PNL a luat decizia să voteze. După aprecierea mea, scuza nu ţine cu urgenţa oricăror alte decizii, în condiţiile în care formaţiunea propusă arată cum arată”, a afirmat Radu Miruţă.

El a precizat că sunt oameni în noul guvern care au probleme de legalitate şi de moralitate.

„O astfel de propunere, după părerea mea, face rău României. Eu nu spun că USR n-are nicio responsabilitate, că PSD a picat guvernul împreună cu AUR şi ei trebuie să vină cu o soluţie, pentru că în orice democraţie funcţională, când dai jos un guvern, trebuie să vii cu o variantă. Dar dincolo de faptul că PSD nu vine cu această variantă şi eu sunt om politic şi îmi iau o parte de responsabilitate. Însă nevoia de a avea un guvern nu poate fi stinsă cu orice propunere de guvern. Sunt oameni în acest guvern care au probleme majore şi de legalitate, şi de moralitate. Asta nu este ceva ce rezolvă problemele în România. S-ar putea întâmpla să fie în unele cazuri mai bine fără guvern decât cu orice tip de guvern”, a subliniat Radu Miruţă.

„Din moment ce noi nu votăm şi PNL votează, înseamnă că lucrul ăsta nu-l vedem la fel”

Ministrul interimar al Apărării consideră că este nevoie de respectarea unor principii.

„PNL a trecut de la varianta că nu e treaba noastră la varianta că ar vota un guvern tehnocrat, la varianta că ar vota un guvern PSD, dar nu cu oameni în prima linie, la varianta că votează orice guvern PSD. Eu cred că le datorăm românilor respectarea unor principii. Şi asta face USR”, a mai declarat Radu Miruţă.

Întrebat dacă USR se simte trădată de PNL, Miruţă a răspuns: „Noi nu mergem la o activitate guvernamentală cu aşteptări perfecte. Noi mergem cu presiunea de a livra conform principiilor noastre şi pe felia USR eu cred că s-au pus nişte borne sau s-au setat nişte praguri. PNL îşi face propriile calcule. Din moment ce noi nu votăm şi PNL votează, înseamnă că am mers în foarte multe lucruri pe care le vedem la fel, lucrul ăsta nu-l vedem la fel. Electoratul va stabili ale cărui principii au fost mai corecte”.

„Nu vom ceda sub nicio formă celor care pare că vin tăvălug peste România”

Radu Miruţă a mai afirmat că celor de la PSD „le sticlesc ochii” să se ducă peste suma de bani strânsă la guvern şi „să o facă praf”.

„Nu vom ceda sub nicio formă celor care pare că vin tăvălug peste România. S-au adunat nişte bani la Guvernul României în urma măsurilor pe care acest guvern le-a luat. Le sticlesc ochii celor de la PSD să se ducă grămadă peste această sumă de bani pe care să o facă praf. Suntem la o intersecţie în care riscăm fantastic ca drumul României să se întoarcă la tentaculele combinaţiilor, la deciziile luate de PSD în spatele uşilor închise şi să conteze din nou doar cine are pile, nu cine este bun”, a precizat Miruţă.

El a catalogat noul guvern ca fiind unul al „ruşinii”.

„Ştim cum funcţionează aceste instituţii, ştim ce am lăsat în aceste ministere, ştim detaliile proiectelor, vom urmări toate aceste lucruri şi nu vom închide ochii sub nicio formă mizeriilor pe care ar avea de gând guvernul acesta PSD să le facă, un guvern al ruşinii, un guvern al oamenilor cu foarte multe semne de întrebare în ceea ce priveşte calitatea şi profesională şi umană, un guvern pe care românii îl vor măsura prin propria analiză. Vom face o opoziţie cum PSD n-a văzut până acum, pentru că venim după o perioadă în care le-am văzut modul de lucru”, a mai declarat Radu Miruţă.

Editor : Liviu Cojan