Live TV

Miruță, despre viitorul imediat al lui Dominic Fritz în fruntea partidului: Cei care aduc subiectul în discuție sunt cei care se tem

Data publicării:
INSTANT_TOMAC_USR_29_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Liderii USR, la sediul partidului: Dominic Fritz, Diana Buzoianu, Radu Miruță Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepreşedintele USR, Radu Miruţă, exclude posibilitatea de a pune în discuţie poziţia lui Dominic Fritz ca preşedinte al USR până la viitoarele alegeri interne din partid. „Dominic Fritz a reprezentat USR extrem de profesionist şi extem de bine în toată această perioadă, Dominic Fritz este respectat de colegii din USR şi este respectat de colegii din politică. Dominic Fritz reprezintă extrem de bine componenţa USR”, spune Miruţă.

„Nu există nicio intenţie nici în rândul echipei USR, nici în rândul membrilor USR şi a Comitetului Politic de a schimba preşedintele USR. Dominic Fritz a reprezentat USR extrem de profesionist şi extem de bine în toată această perioadă, Dominic Fritz este respectat de colegii din USR şi este respectat de colegii din politică şi mă refer la discuţiile la care am luat parte alături de el în coaliţia de guvernare. Partidul merge într-o direcţie bună. Cei care aduc astfel de subiecte în discuţie sunt cei care se tem de forţa USR în perioada următoare”, a declarat Radu Miruţă, duminică, potrivit News.ro.

Acesta aminteşte că noul Birou Naţional al formaţiunii include două treimi membri noi în conducerea partidului.

„Dominic Fritz reprezintă extrem de bine componenţa USR”, spune Miruţă, refuzând să discute despre eventuale planuri de viitor în ceea ce priveşte o candidatură la preşedinţia USR.

Vicepreşedintele USR a adăugat că, fără cariera politică, cei din USR au o cariere profesionale solide.

„Faţă de alte partide politice, cei mai mulţi dintre noi am intrat în USR cu gândul de a face România asta mai bine, nu cu gândul de a avea o funcţie. Dacă vă uitaţi printre noi, fiecare dintre noi, dacă dăm haina politică jos, rămânem cu un profil profesional. Asta îi sperie pe ceilalţi. Nu e despre preşedinte, deputat, membru în Biroul Naţional, e despre capacitatea noastră de a face lucruri şi este despre provocarea ca lucrurile pe care le facem să ajungă nealterate în percepţia oamenilor. E multă manipulare în zona comunicării publice şi cei care pun paiele pe focul acestei manipulări sunt cei care nu au capacittaea să facă” spune Radu Miruţă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
1
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
guvernul niculesc in parlament inquam george calin
2
Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a...
profimedia-1147848686
3
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
4
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
Pedro Sánchez Holds a Meeting in Urda, with Emiliano García Page AND Oscar Puente, to Follow Up Work on The Train Accident in Toledo, Spain - 29 Oct 2026
5
Catastrofa feroviară din Spania schimbă datele războiului politic pe frontul alegerilor...
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Digi Sport
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Fritz cere alegeri parțiale la Primăria Timișoara și la Sectorul 6. „PSD este extrem de creativ când vine vorba de scuze”
CONGRES USR TIMISOARA DOMINIC FRITZ sursa USR
Planul USR după ce și-a ales noua conducere: vrea o „coaliție a forțelor reformiste”. Cu cine e dispus să colaboreze
CONGRES USR TIMISOARA sursa USR 7
USR și-a ales noul Birou Național. Cine sunt vicepreședinții partidului
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, avertisment pentru premierul Luca Niculescu: Testul încrederii este „de câte ori va spune «NU» PSD-ului”
vot, Alegerile parlamentare au loc duminica, 1 decembrie 2024.
Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică? Ce partide cresc și cine pierde teren, potrivit unui nou sondaj
Recomandările redacţiei
2026-10-20-2542
Cine conduce, de fapt, Guvernul? Valeriu Stoica: „Luca Niculescu e un...
masina a jandarmeriei
Jandarmeria dezminte informațiile despre un luptător MMA de 18 ani...
umbrela ploaie
Cât de mult se strică vremea în următoarele zile și unde va ninge...
valeriu stoica
Valeriu Stoica: Guvernul Luca Niculescu este unul atipic - o coaliție...
Ultimele știri
Criza politică din Polonia: reacție a Comisiei Europene. Premierul Tusk s-a adresat polonezilor
„Am scăpat din iad”. Mărturii cutremurătoare ale ucrainenilor evacuați dintr-un oraș ocupat de ruși
Fost ministru al Justiției: „Puterea judecătorească are un statut așa de autonom, încât poate influența și viața politică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se întoarce roata norocului pentru 3 zodii. Până pe 8 noiembrie 2026, primesc șanse pe care le credeau...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Prima plecare din iarnă la Dinamo! Nuno Campos i-a transmis că nu se mai bazează pe el
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Craiova Maxima vs. Universitatea Craiova de azi! Legendele din Bănie dau verdictul! Exclusiv
Adevărul
Merită să cumperi o casă acum? Șerban Trîmbițașu, la emisiunea „Next - Economia Viitorului”, despre prețuri...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Regina Halloween-ului" lovește din nou. Nimeni n-a ghicit costumul uluitor al lui Heidi Klum de anul acesta
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A investit peste 65.000.000 € într-o fermă de bivoli și a primit o lovitură uriașă: ”Ar fi un dezastru să...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă”
Newsweek
Ministrul Muncii anunță schimbare importantă la pensie pentru pensionarii din 4 județe. Ce va apărea pe talon?
Digi FM
Mira, apariție incendiară de Halloween. Costumată într-o pisică neagră, a pozat în latex, cu o atitudine de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
De ce câinii din rasa Golden Retriever nu sunt buni pentru pază. Un videoclip viral explică totul
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...