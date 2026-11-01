Miruță, despre viitorul imediat al lui Dominic Fritz în fruntea partidului: Cei care aduc subiectul în discuție sunt cei care se tem

Vicepreşedintele USR, Radu Miruţă, exclude posibilitatea de a pune în discuţie poziţia lui Dominic Fritz ca preşedinte al USR până la viitoarele alegeri interne din partid. „Dominic Fritz a reprezentat USR extrem de profesionist şi extem de bine în toată această perioadă, Dominic Fritz este respectat de colegii din USR şi este respectat de colegii din politică. Dominic Fritz reprezintă extrem de bine componenţa USR”, spune Miruţă.

„Nu există nicio intenţie nici în rândul echipei USR, nici în rândul membrilor USR şi a Comitetului Politic de a schimba preşedintele USR. Dominic Fritz a reprezentat USR extrem de profesionist şi extem de bine în toată această perioadă, Dominic Fritz este respectat de colegii din USR şi este respectat de colegii din politică şi mă refer la discuţiile la care am luat parte alături de el în coaliţia de guvernare. Partidul merge într-o direcţie bună. Cei care aduc astfel de subiecte în discuţie sunt cei care se tem de forţa USR în perioada următoare”, a declarat Radu Miruţă, duminică, potrivit News.ro.

Acesta aminteşte că noul Birou Naţional al formaţiunii include două treimi membri noi în conducerea partidului.

„Dominic Fritz reprezintă extrem de bine componenţa USR”, spune Miruţă, refuzând să discute despre eventuale planuri de viitor în ceea ce priveşte o candidatură la preşedinţia USR.

Vicepreşedintele USR a adăugat că, fără cariera politică, cei din USR au o cariere profesionale solide.

„Faţă de alte partide politice, cei mai mulţi dintre noi am intrat în USR cu gândul de a face România asta mai bine, nu cu gândul de a avea o funcţie. Dacă vă uitaţi printre noi, fiecare dintre noi, dacă dăm haina politică jos, rămânem cu un profil profesional. Asta îi sperie pe ceilalţi. Nu e despre preşedinte, deputat, membru în Biroul Naţional, e despre capacitatea noastră de a face lucruri şi este despre provocarea ca lucrurile pe care le facem să ajungă nealterate în percepţia oamenilor. E multă manipulare în zona comunicării publice şi cei care pun paiele pe focul acestei manipulări sunt cei care nu au capacittaea să facă” spune Radu Miruţă.

Editor : B.E.