Miruță: „E multă incertitudine, dar am încredere că, indiferent de opţiunea politică, nu ne dorim întuneric”

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor Radu Miruță a declarat că, în ciuda incertitudinii din această perioadă, are încredere că România poate merge spre mai bine. El a adăugat că măsurile de reducere a risipei au dus la economii de 6 milioane de lei la Apărare și la reducerea cu 100 de milioane de lei a pierderilor prevăzute în bugetul Metrorex.

„Şi eu sunt cetăţean, fiu, frate, soţ, tată… Şi eu înţeleg prea bine câtă incertitudine e în perioada aceasta pe care o traversăm. Dar o traversăm împreună. Împreună în familiile noastre pentru care ne dorim mai bine. Împreună în comunităţile noastre pentru care sperăm la mai mult. Împreună la locul nostru de muncă. Înţeleg incertitudinea şi ca om care coordonează interimar două ministere mari în care cei mai mulţi îşi fac treaba cum pot mai bine. Dar unde e important să ştii în ce direcţie te îndrepţi. În două ministre în care m-am uitat atent la banii cheltuiţi şi unde am încercat, cât a ţinut de mine, să reduc risipa, să cheltuim fiecare leu cu folos”, a arătat Radu Miruţă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

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El a menţionat, în acest context, că la Ministerul Apărării a înfiinţat şi o comisie care analizează fiecare deplasare externă.

„La început mi s-a spus că sunt sume mici, că nu vom face mari economii. Dar, câteva luni mai târziu, şi le mulţumesc colegilor mei pentru munca depusă, am reuşit să economisim 6 milioane de lei care vor fi folosite pentru a acoperi alte cheltuieli necesare Armatei, inclusiv plata pensiilor rezerviştilor. Această abordare a existat în ultimele luni la nivel de guvern, e o parte a explicaţiei că şi agenţiile de rating ne arată încredere. La Transporturi, în aceeaşi notă, doar cu titlul de exemplu minor, dar care arată coerenţa, am respins bugete companiilor mari până au venit cu forme care reduc risipa: doar la Metrorex s-au adunat 100 milioane dintr-un buget acceptat în final când a revenit cu pierderea aceasta mai mică decât forma care mi se tot propusese”, a detaliat Miruţă.

Acesta a spus că este încrezător că România va merge spre mai bine.

„E multă incertitudine, dar am încredere că noi, indiferent de opţiunea politică pe care o avem, ne dorim acelaşi lucru: să mergem în direcţia care ne aduce prosperitate, nu întuneric. Am toată încrederea că suntem o majoritate de oameni responsabili şi vom merge spre mai bine”, a conchis Miruţă.

Editor : Ana Petrescu