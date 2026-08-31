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Miruţă: Este nevoie de un guvern nou, noi susţinem rămânerea la guvernare printr-o rotaţie, noi să fim primii şi apoi PSD

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radu miruta
Radu Miruță. Foto: Captură video Digi24
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Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, a declarat duminică, despre negocierile pentru formarea unui nou guvern, că este nevoie de un guvern nou şi USR a spus că susţine rămânerea la guvernare printr-o rotaţie, în care PNL-USR şi UDMR să fie primii şi apoi PSD, cu miniştrii PSD şi toată decizia la ei. „Noi ne ridicăm singuri de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină ei”, a mai spus Miruţă, el precizând că USR exlude să facă parte dintrun guvern cu PSD.

„Este nevoie de un guvern nou, este nevoie de un guvern cu puteri depline, dar, în ultimele patru luni, guvernul ăsta interimar nu a avut ministere care şi-au pus picioarele pe masă şi au aşteptat să treacă interimatul, ci au avut nişte oameni care au muncit şi care au arătat că interesele României sunt duse mai departe cu multă pricepere, cu multă seriozitate. PSD s-ar fi aşteptat ca, după ce iese din guvern, să se sufoce guvernul, să se sufoce ţara, să mergem plângând după ei că nu mai poate funcţiona România fără ei. Uitaţi cât de bine a funcţionat”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, la Digi24. 

„Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD, decât dacă vrem să-i păcălim pe români.  (..) Noi am spus că susţinem rămânerea la guvernare printr-o rotaţie. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu ştiu, doi ani şi jumătate, trei ani până la următoarele alegeri. Proporţional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărţim această perioadă la proporţia voturilor obţinute şi guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. De ce nu se vrea nici măcar asta? Şi mai e o întrebare la care PSD nu răspunde. Ce îl îndreptăţeşte pe PSD ca de unul singur, cu 20%, să conducă această ţară? Încearcă tot felul de contorsiuni prin Parlament, cu resturi de parlamentari, de la tot felul de partide (..) Imaginaţi-vă un CSAT cu membrii care sunt pro Federaţia Rusă”, a menţionat Radu Miruţă, despre formarea noului guvern. 

Miruţă a mai afirmat că cea mai bună aranjare a acestor componente într-un mod echitabil pentru toată lumea este a împărţi perioada pe care o mai avem până la următoarele alegeri proporţional la voturile pe care aceste două tabere le-au obţinut, şi odată să guverneze PSD pentru o anumită perioadă, cu miniştri PSD cu toate deciziile la PSD, iar înainte de asta să guverneze ei ( PNL şi USR, nr).

Ministrul a arătat că PSD a spus la un moment dat că acceptă această împărţire, respectiv PNL, USR, UDMR guvernează o perioadă, PSD guvernează o perioadă.

„Iniţial spuneau că nu sunt de acord. După care, l-am auzit pe domnul preşedinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii”, a precizat Miruţă, el adăugând: ”Vom continua această guvernare, cele trei partide politice şi noi ne ridicăm singuri de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social-Democrat”.

Radu Miruţă a confirmat că USR exclude să facă parte dintr-un guvern din care face parte Partidul Social Democrat.

„Pe ceea ce noi am avut până acum la dispoziţie, aceasta este decizia USR. Dacă domnul preşedinte va aduce altceva nou, vom lua un răgaz de o jumătate de zi şi ne vom raporta la cum arată acest ceva ipotetic nou”, a mai declarat el.

Editor : Liviu Cojan

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