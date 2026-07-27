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Miruţă: Îi dăm lui Putin seria dronei să se ducă în Rusia să vadă poarta fabricii de unde a ieşit

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Radu Miruță
Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, luni seară, la B 1TV, că ambasadorul rus la Bucureşti,Vladimir Lipaev, ar trebui „să ne lase”, după ce a acuzat o „punere în scenă propagandistică” faptul că a fost convocat la MAE, după incidentele cu drone, deşi s-a dovedit ştiinţific că sunt ruseşti. 

„Reacţia faţă de Rusia trebuie să fie una foarte fermă. Să ne lase domnul ambasador (...), atâta timp cât ştiinţific se dovedeşte că drona este de provenienţă rusească”, a declarat Miruţă.

Potrivit acestuia, ultima dată când s-a întâmplat un incident similar s-au trimis date de identificare ale dronei, care au arătat clar că este rusească.

„Am reuşit să trimitem la Ministerul de Externe dovada cu seria, number-ul, cu seria produsului care indică fabrica şi lotul din Rusia unde a fost produsă această dronă. Dacă Vladimir Putin, dacă ambasadorul Rusiei nu cred aceste lucruri şi spun că nu sunt ale lor, le dăm serial number-ul să se ducă în Rusia după ele şi să vadă poarta fabricii pe care aceste produse au ieşit”, a mai declarat Miruţă, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat: „Adică mie mi se pare că este o agresivitate însăşi faptul că în faţa unei realităţi tu încerci să spui că nu e de la tine. Nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri”, a insistat ministrul Apărării.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirmă că nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri, aceasta fiind de provenienţă rusească.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la MAE, ca reacţie fermă la violările repetate ale spaţiului aerian al României, din perioada 24-26 iulie, i s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, în judeţul Buzău, şi i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, MAE l-a chemat la Bucureşti pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova.

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, consideră „o punere în scenă propagandistică” faptul că a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde i s-a transmis un protest în legătură cu prezenţa unor drone ruseşti, care au încălcat frontierele aeriene ale ţării în perioada 24-26 iulie.

 

Editor : C.L.B.

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