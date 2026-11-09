Live TV

Miruţă îi răspunde ministrului Transporturilor: Să persiști în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important

Data publicării:
radu miruta inquam malina norocea
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ştefan Ovidiu Popa spune că circulaţia în tunel nu va fi deschisă prea curând „Lucrările sunt gata”

Fostul ministru al Transporturilor Radu Miruţă (USR) îi răspunde actualului ministru Ştefan Ovidiu Popa (PSD), care l-a acuzat luni că tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1) nu va putea fi operaţionalizat în următoarea perioadă, deoarece el ar fi blocat angajarea personalului care trebuie să se ocupe de monitorizarea şi intervenţia de urgenţă în tunel. „Verificaţi înainte să declaraţi o asemenea minciună, fiindcă sunt mulţi în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD”, a transmis fostul ministru.

„Domnule ministru Momoa, să te faci de râs o dată poate avea legătură cu începutul ori cu nepriceperea, dar să persiști săptămânal în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important precum cel al Transporturilor. Sau... scuza și minciuna sunt doar programul dumneavoastră de guvernare”, a scris, luni seară, pe Facebook, fostul ministru de la Transporturi Radu Miruţă.

„Aud că v-aţi căutat şi astăzi scuze pentru neputinţă, acuzând că tunelul Momaia de pe autostrada A1 nu poate fi dat în circulaţie pentru că nu am aprobat eu angajări. Verificaţi înainte să declaraţi o asemenea minciună, fiindcă sunt mulţi în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD. Ei bine, uitaţi că fix asta am aprobat”, subliniază fostul ministru.

Acesta adaugă că, în mai 2026, CNAIR a cerut prin propunerea de buget aprobarea pentru 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală.

„Pe cele de la centru le-am refuzat, pentru că o parte din proiecte trecuseră la CNIR, dar nu şi angajaţii. Am aprobat însă posturile din structurile cu atribuţii operaţionale de administrare a drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Adică fix ce spuneţi că n-am aprobat, căutând aer pentru a vă scuza neputinţa”, arată Radu Miruţă în postare.

Ştefan Ovidiu Popa spune că circulaţia în tunel nu va fi deschisă prea curând

„Scuza a expirat. Singurul lucru care mai lipseşte ca să deschideţi autostrada e un ministru în stare s-o deschidă. Pe acela, din păcate, nu-l pot aproba eu”, mai arată Miruţă, care ataşează şi documentul transmis conducerii CNAIR în luna iunie.

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că circulaţia în tunel nu va fi deschisă prea curând, fără să avanseze un termen în acest sens, iar de vină pentru întârziere ar fi fostul ministru al Transporturilor Radu Miruţă, care a blocat angajările.

Ministrul a fost întrebat dacă atunci când a vorbit despre predecesorii săi de la minister care nu şi-au făcut treaba s-a referit şi la Sorin Grindeanu şi Ciprian Şerban care au ocupat această poziţie.

„Nu am făcut referire nici la domnul Grindeanu, nici la domnul Şerban, pentru că există un memorandum pe care l-a înaintat domnul director Pistol şi acel memorandum a fost blocat pentru că domnul Miruţă nu a vrut să deblocheze această situaţie”, a răspuns ministrul Transporturilor.

Ştefan Ovidiu Popa a mai declarat, luni, că au început deja discuţiile pentru demararea concursurilor şi angajarea etapizată a oamenilor necesari care vor asigura sistemele şi se vor ocupa de sistemele de intervenţie în tunel.

„Lucrările sunt gata”

„În acest moment, fără oameni specializaţi, nimeni nu îşi poate asuma riscul să deschidă circulaţia. Vorbim deci de o întârziere, nu putem estima momentan cât va fi întârzierea, dar cu siguranţă va fi o întârziere. Termenul contractual pentru finalizarea acestei secţiuni din autostrada Sibiu-Piteşti, de la Tigveni până la Curtea de Argeş, este februarie 2027. Deci ne aflăm în perioada contractuală. Lucrările sunt gata, dar din păcate, neavând personal specializat pentru a operaţionaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulaţiei”, a precizat ministrul Transporturilor.

În 27 octombrie, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat că lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie în noiembrie, aflându-se la un stadiu de execuţie de 99,22%, iar pe celelalte două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. El a anunţat că se va întâlni cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, pentru discuţii despre acest blocaj.

Am fost şi în tunelul Momoa (n.r. - Momaia), care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, spunea ministrul Transporturilor la acel moment.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Van Allen Belts
1
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Christiana Budică
3
Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
4
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
5
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
"Faptă șocantă": a lăsat mască o țară întreagă, după ce s-a lăsat de droguri și jocuri de noroc!
Digi Sport
"Faptă șocantă": a lăsat mască o țară întreagă, după ce s-a lăsat de droguri și jocuri de noroc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stefan ovidiu popa guvern 2
Popa spune că tunelul de pe A1, de la Curtea de Argeș, nu va fi deschis: Predecesorii mei s-au canalizat pe diferența Momoa - Momaia
a7 focsani adjud autostrada moldovei
Ministrul Transporturilor: „138 km de autostradă și drum expres ar putea fi deschiși până la finalul anului”
dunare debit 2
Ministrul Transporturilor: Proiectul Bala 2 va permite navigarea pe Dunăre tot anul. Investiția, estimată la 1,3 miliarde de lei
locootiva de marfa
România riscă infringementul din cauza funcționării în paralel a CFR Marfă și Carpatica. Avertismentul ministrului Transporturilor
camioane pe centura capitalei
Transportatorii cer prelungirea restituirii accizei și reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei
Recomandările redacţiei
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Unitatea 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou, la doar câteva zile...
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_022_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan: Anunț o investiție de...
xxxx
Cuirasatele lui Trump și „Cupola de Aur” par să se scufunde sub valul...
luca niculescu ursula von der leyen
Luca Niculescu: Apreciem sprijinul acordat de CE pentru...
Ultimele știri
Lucian Bode susține că nu are nicio legătură cu datoriile partidului: „Nu am semnat niciodată un contract care să nu respecte legea”
Șantierele deschise la Aeroportul Otopeni provoacă haos printre călători. Când vor fi gata lucrările
George Simion anunță că va merge personal la protestul AUR din Capitală și îi invită pe cei de la AfD ca observatori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit mult și a vrut să-și doneze hainele, dar a fost refuzată. Oana Roman, indignată: "În condițiile în...
Cancan
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții...
Fanatik.ro
Ce se va întâmpla cu Meme Stoica după ce patronul l-a acuzat că a greșit transferurile la FCSB 
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Încă un jucător dat afară de la FCSB după 0-1 cu Corvinul: „E un caz pierdut”
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Hansi Flick l-a văzut cu Atletico și s-a convins: NU e de Barcelona! Trimis la echipa a doua
Pro FM
Katy Perry ar urma să „dezvăluie secrete despre căsătoria ei întunecată cu Russell Brand”. Posibil într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...