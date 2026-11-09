Miruţă îi răspunde ministrului Transporturilor: Să persiști în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important

Fostul ministru al Transporturilor Radu Miruţă (USR) îi răspunde actualului ministru Ştefan Ovidiu Popa (PSD), care l-a acuzat luni că tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1) nu va putea fi operaţionalizat în următoarea perioadă, deoarece el ar fi blocat angajarea personalului care trebuie să se ocupe de monitorizarea şi intervenţia de urgenţă în tunel. „Verificaţi înainte să declaraţi o asemenea minciună, fiindcă sunt mulţi în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD”, a transmis fostul ministru.

„Domnule ministru Momoa, să te faci de râs o dată poate avea legătură cu începutul ori cu nepriceperea, dar să persiști săptămânal în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important precum cel al Transporturilor. Sau... scuza și minciuna sunt doar programul dumneavoastră de guvernare”, a scris, luni seară, pe Facebook, fostul ministru de la Transporturi Radu Miruţă.

„Aud că v-aţi căutat şi astăzi scuze pentru neputinţă, acuzând că tunelul Momaia de pe autostrada A1 nu poate fi dat în circulaţie pentru că nu am aprobat eu angajări. Verificaţi înainte să declaraţi o asemenea minciună, fiindcă sunt mulţi în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD. Ei bine, uitaţi că fix asta am aprobat”, subliniază fostul ministru.

Acesta adaugă că, în mai 2026, CNAIR a cerut prin propunerea de buget aprobarea pentru 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală.

„Pe cele de la centru le-am refuzat, pentru că o parte din proiecte trecuseră la CNIR, dar nu şi angajaţii. Am aprobat însă posturile din structurile cu atribuţii operaţionale de administrare a drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Adică fix ce spuneţi că n-am aprobat, căutând aer pentru a vă scuza neputinţa”, arată Radu Miruţă în postare.

Ştefan Ovidiu Popa spune că circulaţia în tunel nu va fi deschisă prea curând

„Scuza a expirat. Singurul lucru care mai lipseşte ca să deschideţi autostrada e un ministru în stare s-o deschidă. Pe acela, din păcate, nu-l pot aproba eu”, mai arată Miruţă, care ataşează şi documentul transmis conducerii CNAIR în luna iunie.

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că circulaţia în tunel nu va fi deschisă prea curând, fără să avanseze un termen în acest sens, iar de vină pentru întârziere ar fi fostul ministru al Transporturilor Radu Miruţă, care a blocat angajările.

Ministrul a fost întrebat dacă atunci când a vorbit despre predecesorii săi de la minister care nu şi-au făcut treaba s-a referit şi la Sorin Grindeanu şi Ciprian Şerban care au ocupat această poziţie.

„Nu am făcut referire nici la domnul Grindeanu, nici la domnul Şerban, pentru că există un memorandum pe care l-a înaintat domnul director Pistol şi acel memorandum a fost blocat pentru că domnul Miruţă nu a vrut să deblocheze această situaţie”, a răspuns ministrul Transporturilor.

Ştefan Ovidiu Popa a mai declarat, luni, că au început deja discuţiile pentru demararea concursurilor şi angajarea etapizată a oamenilor necesari care vor asigura sistemele şi se vor ocupa de sistemele de intervenţie în tunel.

„Lucrările sunt gata”

„În acest moment, fără oameni specializaţi, nimeni nu îşi poate asuma riscul să deschidă circulaţia. Vorbim deci de o întârziere, nu putem estima momentan cât va fi întârzierea, dar cu siguranţă va fi o întârziere. Termenul contractual pentru finalizarea acestei secţiuni din autostrada Sibiu-Piteşti, de la Tigveni până la Curtea de Argeş, este februarie 2027. Deci ne aflăm în perioada contractuală. Lucrările sunt gata, dar din păcate, neavând personal specializat pentru a operaţionaliza tunelul, va trebui să mai amânăm deschiderea circulaţiei”, a precizat ministrul Transporturilor.

În 27 octombrie, ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, a declarat că lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti va fi dat în circulaţie în noiembrie, aflându-se la un stadiu de execuţie de 99,22%, iar pe celelalte două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. El a anunţat că se va întâlni cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, pentru discuţii despre acest blocaj.

„Am fost şi în tunelul Momoa (n.r. - Momaia), care are o distanţă de 1,35 de km, am văzut şi toate sistemele de siguranţă. Sunt undeva în jur de 2500 de sisteme de siguranţă, camere şi senzori. Este un sistem complex, care va asigura traficul pe toată perioada”, spunea ministrul Transporturilor la acel moment.

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Editor : Liviu Cojan