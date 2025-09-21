Live TV

Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor

BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță, ministrul Economiei. Foto: Inquam Photos/George Călin

Reforma administrației încinge spiritele în coaliție. USR acuză PSD că folosește amenințările cu privire la căderea Guvernului pentru a-și regla jocurile politice din interiorul partidului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că reforma nu va fi blocată, iar social-democrații livrează doar discursuri „de scenă”, în condițiile în care în PSD urmează să aibă loc alegeri pentru schimbarea conducerii. 

Reporter: Credeți că Bolojan își da demisia dacă PSD blochează reforma administrației?

Ministrul Economiei, Radu Miruță: Nu se va bloca reforma administrației, e doar un discurs pe o scenă de teatru pentru anumiți actori din partidul propriu. Cei de la PSD, nu știu, au alegeri interne, ce scopuri au. Lipsește din discurs care e soluția. Nu ne putem preface că dăm afară, ca să reducem cheltuieli, niște oameni care nu iau salarii. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor statului.

Ministrul Radu Miruță va fi în direct, la Digi24, în aceast seară, la emisiunea Briefing, de la ora 20.00.

Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
