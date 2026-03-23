Miruță: Nu vom trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz, România discută doar soluții

Ministrul Apărării Radu Miruţă a reafirmat poziția președintelui Nicuşor Dan privind discuțiile României despre „soluții” în Strâmtoarea Ormuz și a subliniat că declarațiile nu trebuie scoase din context.

Vicepremierul Miruţă a explicat că la nivelul Ministerului Apărării sau al altor instituții nu s-a decis încă cum poate contribui România la stabilitatea zonei traversate de petrolierele care transportă țițeiul din Orientul Mijlociu și a insistat că nu se pune problema trimiterea de soldați.

„România are niște opțiuni limitate, raportat la capacitățile sale. România are ceva experiență dobândită pe deminare, România are ofițeri de Stat Major care pot contribui cu informații și cu analize, România are scafandri care sunt destul de performanți și au dovedit acest profesionalism la mare adâncime, România are acces la o serie de informații, de intelligence, care puse cap la cap pot să creeze o imagine mai clară asupra situațiilor în discuție. România este conectată și la nivel de

Minister la Apărării, probabil și la nivel de celelalte servicii secrete, cu parteneri internaționali, în baza unor memorandumuri, schimbă tot felul de informații. Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face. Că va face una, că va face două, că nu va face niciuna, că va fi nevoie de aceste lucruri pe care le poate face România, se va decide în urma discuțiilor la care și România va lua parte”, a declarat Radu Miruţă luni seară, la postul B1 TV.

El a subliniat din nou că România nu va trimite soldați.

„Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz. Suntem în situația în care președintele României a spus că România este dispusă să stea la masă cu țările care consideră că există preocupare pentru ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz. Și e bine că România nu este o țară izolată, e bine că România stă și intră în camera celor care iau decizii; cum va arăta această decizie, va trebui întâi să vedem care este analiza. Nu suntem în situația astăzi în care din acea cameră a reieșit o analiză pentru că această analiză să fie input pentru o decizie”, a mai adăugat ministrul.

Vicepremierul a avertizat că „unii ar vrea ca România să fie izolată” și a subliniat că „a trecut epoca aia”.

„România vorbește, România aduce argumente, România își asumă niște lucruri, România nu fuge de responsabilitate. Nu există vreo discuție că România să trimită soldați, militari în Strâmtoarea Ormuz. Singura discuție astăzi pe masă este că România nu întoarce capul atunci când marile țări ale lumii analizează ce se întâmplă acolo și sunt preocupate de a identifica o soluție”, a încheiat Radu Miruță.

În cursul acestei zile, ministrul USR al Apărării spunea că România ar putea trimite militari pentru a ajuta la operațiuni de deminare în zona Strâmtorii Ormuz, însă a subliniat însă că nu a fost luată încă o decizie, fiind necesară o corelare cu ceilalți aliați.

