Miruță: Nu vom trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz, România discută doar soluții

radu miruta
Radu Miruță, ministrul român al Apărării.

Ministrul Apărării Radu Miruţă a reafirmat poziția președintelui Nicuşor Dan privind discuțiile României despre „soluții” în Strâmtoarea Ormuz și a subliniat că declarațiile nu trebuie scoase din context.

Vicepremierul Miruţă a explicat că la nivelul Ministerului Apărării sau al altor instituții nu s-a decis încă cum poate contribui România la stabilitatea zonei traversate de petrolierele care transportă țițeiul din Orientul Mijlociu și a insistat că nu se pune problema trimiterea de soldați.

„România are niște opțiuni limitate, raportat la capacitățile sale. România are ceva experiență dobândită pe deminare, România are ofițeri de Stat Major care pot contribui cu informații și cu analize, România are scafandri care sunt destul de performanți și au dovedit acest profesionalism la mare adâncime, România are acces la o serie de informații, de intelligence, care puse cap la cap pot să creeze o imagine mai clară asupra situațiilor în discuție. România este conectată și la nivel de

Minister la Apărării, probabil și la nivel de celelalte servicii secrete, cu parteneri internaționali, în baza unor memorandumuri, schimbă tot felul de informații. Există o serie de lucruri pe care România, ipotetic, le-ar putea face. Că va face una, că va face două, că nu va face niciuna, că va fi nevoie de aceste lucruri pe care le poate face România, se va decide în urma discuțiilor la care și România va lua parte”, a declarat Radu Miruţă luni seară, la postul B1 TV.

El a subliniat din nou că România nu va trimite soldați.

„Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz. Suntem în situația în care președintele României a spus că România este dispusă să stea la masă cu țările care consideră că există preocupare pentru ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz. Și e bine că România nu este o țară izolată, e bine că România stă și intră în camera celor care iau decizii; cum va arăta această decizie, va trebui întâi să vedem care este analiza. Nu suntem în situația astăzi în care din acea cameră a reieșit o analiză pentru că această analiză să fie input pentru o decizie”, a mai adăugat ministrul.

Vicepremierul a avertizat că „unii ar vrea ca România să fie izolată” și a subliniat că „a trecut epoca aia”.

„România vorbește, România aduce argumente, România își asumă niște lucruri, România nu fuge de responsabilitate. Nu există vreo discuție că România să trimită soldați, militari în Strâmtoarea Ormuz. Singura discuție astăzi pe masă este că România nu întoarce capul atunci când marile țări ale lumii analizează ce se întâmplă acolo și sunt preocupate de a identifica o soluție”, a încheiat Radu Miruță.

În cursul acestei zile, ministrul USR al Apărării spunea că România ar putea trimite militari pentru a ajuta la operațiuni de deminare în zona Strâmtorii Ormuz, însă a subliniat însă că nu a fost luată încă o decizie, fiind necesară o corelare cu ceilalți aliați.

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Caransebes Airshow 2025
Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație
avioane cisterna
Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”
Alexandru Nazare la sedinta de guvern, cu mapa in mana
Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai certăm la televizor, că urma ca România să ia niște bani din piață
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. NYT: Pentagonul ia în considerare o forță de intervenție aeriană rapidă pentru operațiuni în Iran
dacian ciolos la parlament
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional. Reacția fostului comisar european
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
USR
USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
ambasador Darryl Nirenberg
Ambasadorul american la București: Parteneriatul dintre SUA şi...
Ultimele știri
Cum pot tinerii din România să-și spună cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii UE
Volodimir Zelenski, îngrijorat în legătură cu aprovizionarea cu motorină
Intervenție de urgență pe coasta Mării Baltice pentru salvarea unei balene eșuate, în nordul Germaniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Adevărul
Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în...
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Un șofer român de TIR a fost ucis în Spania după ce a surprins un hoț furând motorină din camionul său...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...