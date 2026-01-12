Live TV

Miruță propune dezvăluirea sumei ajutorului României pentru Ucraina. „Nepublicarea menţine un teren fertil pentru extremism”

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Siguranța României, prioritate strategică Nepublicarea sumelor „dă apă la moară extremiștilor”

Radu Miruţă consideră că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul României către Ucraina l-a presupus şi va propune repornirea acestei discuţii, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite, fără consecinţe strategice negative, valoarea acumulată a ajutorului, ca cifră. Ministrul Apărării a reamintit că decizia privind secretizarea ajutorului pentru Ucraina a fost luată în CSAT, în mandatul lui Klaus Iohannis.

„CSAT, pe mandatul fostului preşedinte, a decis că aceste lucruri sunt informaţii clasificate. De ce noul CSAT nu declasifică nu pot să vă răspund doar eu, că eu sunt unul dintre membri CSAT”, a afirmat Radu Miruţă, întrebat de ce statul român nu a făcut publice sumele României pentru a sprijini Ucraina, luni seară la Antena 3 CNN, scrie News.ro.

El a menţionat că suma de 50 de milioane de lei dată recent Ucrainei a fost dată printr-un mecanism propus de Statele Unite şi toate ţările contribuie, prin NATO, iar decizia a fost ca acest ajutor să nu fie clasificat.

„Nu dăm banii Ucrainei. Banii îi ducem în bugetul NATO şi Statele Unite, din cheta asta, dacă vreţi, între ghilimele, făcută de fiecare ţară care vrea să sprijine Ucraina, livrează echipamente militare Ucrainei. Şi am propus împreună cu domnul prim-ministru, cu preşedintele României şi cu ministrul de externe, Oana Ţoiu, să nu trecem la clasificate această decizie. Guvernul putea să ia decizia asta în secret. Nu o vedea nimeni în următorii 50 de ani, niciodată”, a completat Miruţă.

Siguranța României, prioritate strategică

Ministrul Apărării a menţionat că ar trebui să îşi imagineze cei care comentează de pe margine ce s-ar întâmpla dacă ar fi ruşii la Galaţi, astăzi.

„E mult mai sănătos să ţinem departe de graniţele României războiul, decât să ducem războiul ăsta în România”, a subliniat el.

„România a ajutat Ucraina sub diverse forme, cu echipamente, cu diverse dispozitive. Militar, nu este indicat să facem o listă cu ce a avut Armata Română în magazie şi cât dintre produsele alea au fost date Ucrainei (..) pentru că specialiştii din zona militară, dacă le spui ce produse ai dat şi care este valoarea, ştiu să descompună ca să afle numerele. Nu este indicat să spună că Armata Română a dat 100 de ceva sau 1000 de ceva”, a explicat ministrul Apărării.

„Eu cred că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus. (..) Sută la sută sunt de acord să se spună valoarea, atunci când asta nu influenţează nimic strategic şi de asta hotărârea de guvern pe care am semnat-o cu cei 50 de milioane este publică şi nu secretă”, a arătat Miruţă.

Ministrul a mai spus că va propune redeschiderea discuţiei, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite, fără consecinţe strategice negative, valoarea acumulată a ajutorului, ca cifră.

Nepublicarea sumelor „dă apă la moară extremiștilor”

Ministrul a mai spus că „nepublicarea sumei menţine un teren fertil pentru extremism, însă preţul pentru nepublicarea sumei s-ar putea să fie mai bun, de a fi plătit, chiar dacă le dă apă la moară extremiştilor”.

„Deciziile majore pentru interesul strategic al României nu se ia uitându-te la voturi, se ia cu responsabilitate şi ce presupune în spate asta. Unde s-a putut, am publicat tot”, a completat el.

„Miruță propunere dezvăluirea sumei ajutorului României pentru Ucraina. „Nepublicarea menţine un teren fertil pentru extremism”Dar vă repet, decizia de a fi clasificată informaţia nu a fost luată de actualul preşedinte şi de actualii membri ai CSAT”, a mai spus Miruţă.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile de informații
Radu Miruță
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor din Crans Montana: Un moment de emoție profundă
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Radu Miruţă apără acordul Mercosur: „Astfel de înțelegeri se fac pe date și argumente, nu pe cancan. Se judecă pe cifre, nu pe ţipete”
Caransebes Airshow 2025
Cum comunica Nicușor Dan la bordul avionului Spartan, despre care a spus că nu are comunicații cu exteriorul
avion elvetia
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor...
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Venezuela atac
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat...
Ultimele știri
Papa Leon a primit-o la Vatican pe lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado
Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă 
Reacție virulentă a omului lui Putin de la Chișinău: „Maia Sandu vrea să fie președinta noii țări românești”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Despărțire șoc în sportul mondial! Au anunțat că s-au separat la doar o săptămână după ce și-au oficializat...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul mondial! A murit încă un antrenor de legendă
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Făina 650 sau făina 000: când se folosește fiecare și care sunt diferențele esențiale
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...