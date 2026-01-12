Miruță propune dezvăluirea sumei ajutorului României pentru Ucraina. „Nepublicarea menţine un teren fertil pentru extremism”

Radu Miruţă consideră că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul României către Ucraina l-a presupus şi va propune repornirea acestei discuţii, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite, fără consecinţe strategice negative, valoarea acumulată a ajutorului, ca cifră. Ministrul Apărării a reamintit că decizia privind secretizarea ajutorului pentru Ucraina a fost luată în CSAT, în mandatul lui Klaus Iohannis.

„CSAT, pe mandatul fostului preşedinte, a decis că aceste lucruri sunt informaţii clasificate. De ce noul CSAT nu declasifică nu pot să vă răspund doar eu, că eu sunt unul dintre membri CSAT”, a afirmat Radu Miruţă, întrebat de ce statul român nu a făcut publice sumele României pentru a sprijini Ucraina, luni seară la Antena 3 CNN, scrie News.ro.

El a menţionat că suma de 50 de milioane de lei dată recent Ucrainei a fost dată printr-un mecanism propus de Statele Unite şi toate ţările contribuie, prin NATO, iar decizia a fost ca acest ajutor să nu fie clasificat.

„Nu dăm banii Ucrainei. Banii îi ducem în bugetul NATO şi Statele Unite, din cheta asta, dacă vreţi, între ghilimele, făcută de fiecare ţară care vrea să sprijine Ucraina, livrează echipamente militare Ucrainei. Şi am propus împreună cu domnul prim-ministru, cu preşedintele României şi cu ministrul de externe, Oana Ţoiu, să nu trecem la clasificate această decizie. Guvernul putea să ia decizia asta în secret. Nu o vedea nimeni în următorii 50 de ani, niciodată”, a completat Miruţă.

Siguranța României, prioritate strategică

Ministrul Apărării a menţionat că ar trebui să îşi imagineze cei care comentează de pe margine ce s-ar întâmpla dacă ar fi ruşii la Galaţi, astăzi.

„E mult mai sănătos să ţinem departe de graniţele României războiul, decât să ducem războiul ăsta în România”, a subliniat el.

„România a ajutat Ucraina sub diverse forme, cu echipamente, cu diverse dispozitive. Militar, nu este indicat să facem o listă cu ce a avut Armata Română în magazie şi cât dintre produsele alea au fost date Ucrainei (..) pentru că specialiştii din zona militară, dacă le spui ce produse ai dat şi care este valoarea, ştiu să descompună ca să afle numerele. Nu este indicat să spună că Armata Română a dat 100 de ceva sau 1000 de ceva”, a explicat ministrul Apărării.

„Eu cred că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus. (..) Sută la sută sunt de acord să se spună valoarea, atunci când asta nu influenţează nimic strategic şi de asta hotărârea de guvern pe care am semnat-o cu cei 50 de milioane este publică şi nu secretă”, a arătat Miruţă.

Ministrul a mai spus că va propune redeschiderea discuţiei, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite, fără consecinţe strategice negative, valoarea acumulată a ajutorului, ca cifră.

Nepublicarea sumelor „dă apă la moară extremiștilor”

Ministrul a mai spus că „nepublicarea sumei menţine un teren fertil pentru extremism, însă preţul pentru nepublicarea sumei s-ar putea să fie mai bun, de a fi plătit, chiar dacă le dă apă la moară extremiştilor”.

„Deciziile majore pentru interesul strategic al României nu se ia uitându-te la voturi, se ia cu responsabilitate şi ce presupune în spate asta. Unde s-a putut, am publicat tot”, a completat el.

„Dar vă repet, decizia de a fi clasificată informaţia nu a fost luată de actualul preşedinte şi de actualii membri ai CSAT", a mai spus Miruţă.

