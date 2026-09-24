Live TV

Miruţă: PSD spune că nu va vota Guvernul Mureșan, deși vine cu aceleaşi măsuri fiscale pe care le propunea şi Guvernul Veştea

Data publicării:
radu miruta nato
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepremierul interimar Radu Miruţă, unul dintre liderii USR, acuză PSD de dublă măsură, spunând că, după ce a votat guvernul propus de Adrian Veştea, care anunţase că va continua politica fiscală a Guvernului Bolojan, acum social-democraţii nu votează Executivul propus de Siegfried Mureşan, invocând exact faptul că va continua aceeași politică fiscală.

„Nu este normal să-şi depună domnul Siegfried Mureşan mandatul, nici nu s-a pus problema asta. Tocmai a primit mandatul pentru a merge în Parlament, nu a primit mandatul pentru a-l ţine câteva zile şi a-l întoarce. Testarea se face în Parlament, unde trebuie foarte clar să vedem, până la urmă, PSD cam câte măşti poate să aibă, pentru că PSD a votat Guvernul Veştea care a declarat că continuă măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan. Acum PSD spune că nu ar vota pentru că se continuă, ce să vezi, fix aceleaşi măsuri fiscale pe care le propunea continuate şi Guvernul Veştea pe care PSD îl votase. Până la urmă, eu nu ştiu dacă se mai înţelege domnul Grindeanu pe sine, având în vedere raportarea asta diferită, 180 de grade, la aceeaşi situaţie”, a afirmat Radu Miruţă, joi seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Reprezentantul USR consideră că românii s-au săturat de ani de „populism şi de împachetări diferite ale realităţii”.

„Traducerea extraordinar de limpede a acestor poziţionări ale PSD este una care spune că nu acceptă decât dacă ei singuri decid totul în România. Nu a luat PSD 51% din voturi pentru a putea decide tot ce se întâmplă în această ţară, ci a luat vreo 20 şi ceva la sută. Şi, în afara sondajelor cu care se încurajează în rândul membrilor PSD, facem şi noi sondaje sociologice şi fac şi alte partide şi alte institute şi nu vedem deloc aceleaşi cifre, sunt aproape la jumătate din câte mandate au obţinut acum doi ani. Credeţi că dacă PSD ar sta bine la voturi nu ar pedala pentru alegeri anticipate?”, a adăugat Miruţă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
1
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
3
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
sorin grindeanu
4
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
gindeanu 2
5
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona ruseasca profimedia
Radu Miruţă: României îi vor fi livrate anul viitor „capabilităţi anti-dronă, radare de joasă altitudine” prin programul SAFE
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în aplauze la un eveniment politic
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare. Ce condiție pune pentru o întâlnire cu Sorin Grindeanu
robert sighiartau inquam silviu filip
Sighiartău: Prestaţia politică a lui Grindeanu, de un ridicol care ne aduce aminte de Ciolacu. Continuă declinul început în era Dragnea
George Simion.
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită ce înţelegeri se fac în Parlament”
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski profimedia
Zelenski: „SUA propun trei pași pentru dezamorsarea războiului”
Trump Xi
Întâlnirea Xi-Trump la Casa Albă: Cum vrea China să prevină „capcana...
Siegfried Mureșan.
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea...
President Macron At Situation Briefing in the Crisis Room - Bordeaux, France - 27 Jul 2026
Macron avertizează că Franţa ar putea fi ținta unui atac rusesc...
Ultimele știri
Mahmoud Abbas denunță politica israeliană, la ONU: Ameninţă „însăşi existenţa” palestinienilor
Actriţa Susan Sarandon a fost reţinută în timpul unei manifestaţii împotriva lui Netanyahu la New York
Administraţia Trump a propus o altă soluție în locul interzicerii exporturilor de motorină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”
Adevărul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei