Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice om care a trăit în țara asta în ultimii ani

radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță. Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), afirmă, luni seară, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile.

„Realitatea este simplă: România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, multe justificate, unele peste un minim de bun simţ. Acum, nu mai avem vreme să arătăm cu degetul spre vinovaţi, îi ştie orice om care a trăit în ţara asta în ultimii ani. E momentul, însă, să nu mai ascundem lucrurile neplăcute. Să vorbim pe cifre, realitate şi să aplicăm soluţii”, a scris, luni seară, pe Facebook, Radu Miruţă, alături de un montaj video cu intervenția sa la o emisiune a TVR Info.

Ministrul Economiei afirmă că „e ca şi cum am vrea să acoperim cu o plapumă de 1,60 un pat lat de 2 metri”.

„Nu merge. Cineva rămâne cu picioarele sau mâinile pe afară - important e cum ne acoperim echitabil cu plapuma asta şi facem să fie dreptate pentru fiecare. Asta-i realitatea”, a mai transmis ministrul.

Guvernul şi-a asumat, luni, răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

