Miruţă spune că MApN nu face filtru şi pază în portul civil. Ce propune pentru „a îmbunătăţi un pic lucrurile”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, după şedinţa de analiză din Constanţa, privind explozia dronei marine, că MApN nu face filtru şi pază în portul civil. Însă, susține el, lucrurile pot fi îmbunătățite printr-o colaborare între Paza de Coastă și cei de la Ministerul Apărării.

„Pe bucata de minister al Apărării, pot să vă confirm că, cu capabilităţile pe care le avem în dotare, se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de ţărm, cu Paza de Coastă, Poliţia de Frontieră, nu pot să vă dau aceste răspunsuri. Cred că se pot îmbunătăţi un pic lucrurile printr-o conectare în comun a capabilităţilor pe care le au cei de la Paza de Coastă cu cei de la Ministerul Apărării”, a spus Radu Miruţă.

„Ministerul Apărării nu face filtru şi pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până înspre dană, înţeleg că e o problemă cu capabilităţi peste tot”, a mai spus ministrul, potrivit News.ro.

Despre scenariul în care dronele ucrainele au fost bruiate şi apoi îndreptate spre port intenţionat de către Federaţia Rusă, ministrul interimar al Apărării a răspuns: Luăm în calcul toate scenariile. În acest moment, nu avem o certitudine cu privire la această situaţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat sâmbătă, la Constanţa, o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc.

Șeful statului a precizat că o anchetă este în desfășurare, urmând ca în următoarele 7-10 zile să aflăm cum au ajuns dronele la port și Marea Neagră.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.