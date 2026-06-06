Live TV

Miruţă spune că MApN nu face filtru şi pază în portul civil. Ce propune pentru „a îmbunătăţi un pic lucrurile”

Data actualizării: Data publicării:
Radu Miruta
Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, după şedinţa de analiză din Constanţa, privind explozia dronei marine, că MApN nu face filtru şi pază în portul civil. Însă, susține el, lucrurile pot fi îmbunătățite printr-o colaborare între Paza de Coastă și cei de la Ministerul Apărării.

„Pe bucata de minister al Apărării, pot să vă confirm că, cu capabilităţile pe care le avem în dotare, se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de ţărm, cu Paza de Coastă, Poliţia de Frontieră, nu pot să vă dau aceste răspunsuri. Cred că se pot îmbunătăţi un pic lucrurile printr-o conectare în comun a capabilităţilor pe care le au cei de la Paza de Coastă cu cei de la Ministerul Apărării”, a spus Radu Miruţă.

„Ministerul Apărării nu face filtru şi pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până înspre dană, înţeleg că e o problemă cu capabilităţi peste tot”, a mai spus ministrul, potrivit News.ro. 

Despre scenariul în care dronele ucrainele au fost bruiate şi apoi îndreptate spre port intenţionat de către Federaţia Rusă, ministrul interimar al Apărării a răspuns: Luăm în calcul toate scenariile. În acest moment, nu avem o certitudine cu privire la această situaţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat sâmbătă, la Constanţa, o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc.

Șeful statului a precizat că o anchetă este în desfășurare, urmând ca în următoarele 7-10 zile să aflăm cum au ajuns dronele la port și Marea Neagră.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
5
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
Camerele au surprins tot! Ce a făcut Gică Hagi, chiar înainte să se termine România - Țara Galilor 2-1
Digi Sport
Camerele au surprins tot! Ce a făcut Gică Hagi, chiar înainte să se termine România - Țara Galilor 2-1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Radu Miruță: Nu le cereţi militarilor să apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii de miliarde de euro
Nicușor Dan a avut o ședință, la Constanța, pentru a analiza incidentul provocat de dronele marine care au explodat în Port și în largul Mării Negre.
Primele concluzii după explozia dronei navale în Portul Constanța. Nicușor Dan: „În acest moment, nu văd vreo eroare umană”
VAMA VECHE - litoral politie ATMOSFERA - MINIVACANTA - 29 APR 2023
MApN, MAI, Poliția de Frontieră vor avea mai multe patrule pe litoral, după incidentele cu drone, anunță Nicușor Dan
A civilian contractor embarked with the 31st Marine Expeditionary Unit, lands a V-BAT drone aboard the amphibious transport dock ship USS Green Bay (LPD-20) in the Philippine Sea, Feb. 2, 2023. The V-BAT is an autonomous drone used for surveillance and re
O femeie ofițer al Forțelor Navale Române, grav rănită la o mână de o dronă V-BAT în timpul unui exercițiu în Texas. Anchetă Reuters
Foto: Constanta Port/ Facebook
Ministerul de Interne, precizări despre sistemul de supraveghere maritimă și incidentul din Portul Constanța
Recomandările redacţiei
eugen tomac
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor...
ilie bolojan in vizita la o firma
Ilie Bolojan a vizitat trei investiţii finanţate prin PNRR: Arată cum...
Pete Hegseth
Pete Hegseth susține că Occidentul a ajuns „comod” și cere mai mult...
aur
AUR: Raportul privind explozia dronei din Portul Constanța riscă să...
Ultimele știri
România a învins Ţara Galilor, într-un meci amical jucat pe stadionul Steaua, primul acasă de la revenirea lui Hagi la naţională
Efecte ale vremii nefavorabile în 10 județe și București: zeci de intervenții ale pompierilor pentru inundații și copaci căzuți
Un nou studiu ridică semne de întrebare privind încrederea în interviurile pentru tulburările mintale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de la Zalaegerszeg i-au făcut o favoare...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Diletta Leotta, imagine spectaculoasă după ce a devenit mamă a doua oară. Complimentele au curs în valuri
Adevărul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Cum a încercat un bărbat să ascundă uciderea iubitei însărcinate. S-a eschivat ani întregi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Newsweek
Ajutor la pensie de la Înalta Curte. Avocat: Cresc șansele ca pensionarii să ia bani în plus în instanță
Digi FM
Solistul de la Imagine Dragons și iubita sa au strălucit la prima apariție oficială de când formează un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...