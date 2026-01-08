Live TV

Video Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul

Data actualizării: Data publicării:
radu miruta face declaratii
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat joi că penultimul zbor efectuat de președintele Nicușor Dan la Paris a costat aproximativ 30.000 de euro și a adăugat că facturile pentru cel mai recent zbor nu au fost încă emise. Ministrul Apărării a explicat că aeronava militară nu a putut reveni la București, când era programat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Starea meteo de la Bucureşti în momentul când aeronava ar fi trebuit să aterizeze era sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri şi vizilitatea este la sub 600 metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condiţiile în care la bord este preşedintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a explicat Radu Miruţă, într-o conferință de presă susținută joi la sediul ministerului.
Acesta a adăugat că plecarea de la Paris a fost întârziată deoarece starea aeroportului nu a permis decolarea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De ce a nu a plecat în a doua zi, imediat de dimineaţă? Pentru că starea aeroportului  (din Paris - n.r.) nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra şi de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă. De ce nu a aterizat din nou marţi seara, având în vedere că am verificat la Romatsa în intervalul în care avionul prezidenţial era programat să aterizeze şi nu a aterizat pentru că nu a plecat, în două ore, au aterizat 16 avioane comerciale”, a mai precizat ministrul Apărării.

„Referitor la costuri. Există două componente: costurile directe, care pentru zborul de la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 euro. Asta înseamnă combustibil, taxe aeroport, diurna piloți. Costurile indirecte, dacă scoatem amortizarea, rămân la 2.630 euro pe oră de zbor. Penultimul cost a fost de 30.000 de euro. Pe regimul fostei administrații, în anii 2023-2024, costul a fost de 6 ori mai mare, tot până la Paris. Informația că avionul a avut o problemă, costurile sunt mai mari sunt complet neadevărate”, a declarat Radu Miruță.

Citește și: Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București, escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Reacția președintelui

El a mai precizat că este este „de bun simț” ca România să aibă o aeronavă pentru administrația prezidențială și că va susține în Guvern ca o astfel de aeronavă să fie achiziționată. Miruță a amintit însă că este o perioadă cu constrângeri bugetare, de care trebuie ținut cont.

Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a aterizat miercuri seara la București, după ce, în urma mai multor ore de așteptare din cauza vremii nefavorabile, a reușit, în cele din urmă, să decoleze de pe aeroportul din Franţa. Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
Reza Pahlavi
4
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Un polițist i-a agresat pe reporterii români care încercau să-l intervieveze pe Adrian Șut
Digi Sport
Un polițist i-a agresat pe reporterii români care încercau să-l intervieveze pe Adrian Șut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion elvetia
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București, escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Reacția președintelui
nicusor in zapada
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan în țară de la Paris, a aterizat la București
EUROPE-WEATHER/FRANCE-SNOW/ Snow In Paris
Franța, puternic afectată de ninsori și polei. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene sunt serios bulversate
nicusor dan
Cum vede Nicușor Dan discuţia despre suspendarea sa din funcţie: „Total neserioasă”
Recomandările redacţiei
ID187713_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Voucherul de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi...
electricieni pe stilp intervin la cabluri electrice
Peste 11.000 de locuințe fără curent electric în mai multe județe...
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Autoritățile cred că Ghișeul.ro a fost ținta hackerilor. Oficial...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan: Luăm în calcul şi un scenariu B, în care să avem o...
Ultimele știri
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii
Managerul barului din Crans Montana, care a luat foc, ar fi fugit de incendiu cu casa de marcat în brațe
MAE avertizează românii care merg în Grecia: drumuri și autostrăzi pot fi blocate de protestele fermierilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cum se montează corect lanţurile de iarnă? Detaliul care contează pentru a fi perfect funcţionale
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
Povești de dragoste care nu au trecut testul timpului. Cupluri celebre care s-au despărțit după mai bine de...
UTV
O nuntă din Olanda a fost anulată după ce discursul de la ceremonie a fost scris cu ChatGPT