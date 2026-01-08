Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat joi că penultimul zbor efectuat de președintele Nicușor Dan la Paris a costat aproximativ 30.000 de euro și a adăugat că facturile pentru cel mai recent zbor nu au fost încă emise. Ministrul Apărării a explicat că aeronava militară nu a putut reveni la București, când era programat, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Starea meteo de la Bucureşti în momentul când aeronava ar fi trebuit să aterizeze era sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri şi vizilitatea este la sub 600 metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condiţiile în care la bord este preşedintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a explicat Radu Miruţă, într-o conferință de presă susținută joi la sediul ministerului.

Acesta a adăugat că plecarea de la Paris a fost întârziată deoarece starea aeroportului nu a permis decolarea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De ce a nu a plecat în a doua zi, imediat de dimineaţă? Pentru că starea aeroportului (din Paris - n.r.) nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra şi de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă. De ce nu a aterizat din nou marţi seara, având în vedere că am verificat la Romatsa în intervalul în care avionul prezidenţial era programat să aterizeze şi nu a aterizat pentru că nu a plecat, în două ore, au aterizat 16 avioane comerciale”, a mai precizat ministrul Apărării.

„Referitor la costuri. Există două componente: costurile directe, care pentru zborul de la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 euro. Asta înseamnă combustibil, taxe aeroport, diurna piloți. Costurile indirecte, dacă scoatem amortizarea, rămân la 2.630 euro pe oră de zbor. Penultimul cost a fost de 30.000 de euro. Pe regimul fostei administrații, în anii 2023-2024, costul a fost de 6 ori mai mare, tot până la Paris. Informația că avionul a avut o problemă, costurile sunt mai mari sunt complet neadevărate”, a declarat Radu Miruță.

Citește și: Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București, escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Reacția președintelui

El a mai precizat că este este „de bun simț” ca România să aibă o aeronavă pentru administrația prezidențială și că va susține în Guvern ca o astfel de aeronavă să fie achiziționată. Miruță a amintit însă că este o perioadă cu constrângeri bugetare, de care trebuie ținut cont.

Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a aterizat miercuri seara la București, după ce, în urma mai multor ore de așteptare din cauza vremii nefavorabile, a reușit, în cele din urmă, să decoleze de pe aeroportul din Franţa. Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Editor : Ana Petrescu