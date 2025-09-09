Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarat, marți la Digi24, că mercenarul Horațiu Potra „a avut suport și acoperire de la o parte importantă a statului român”. El a adăugat că se va folosi de toate instrumentele pe care le are la dispoziție ca ministru pentru a afla cine de la Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA) știa despre militarii români care au lucrat în ultimii doi ani sub comanda lui Potra în Congo.

„O să vedem cât de mult, cine a știut și care comandanți de unități, din unitățile cărora au plecat oameni în Congo sau în altă parte au știut. Va dura. Există și dosare penale. Acelea sunt la parchete. Important e dacă au știut și înainte, pentru că aici e întrebarea, dacă au aflat după”, a afirmat Ionuț Moșteanu, întrebat despre subiect, marți seară la Digi24.

Întrebat dacă acei militari români știau că merg sub comanda lui Horațiu Potra ministrul Apărării a răspuns: „Da, că merg acolo în timp ce sunt militari. Alții au ieșit din armată și apoi au fost reprimiți sau au ajuns în rezerva voluntară”.

Chestionat dacă dorește și știe cât de sus merge și cine mai știa despre aceste lucruri, Ionuț Moșteanu a replicat: „Vreau să știu cine”.

„Eu așa zic. Din cât am trăit eu pe Pământul acesta, zic că nu puteau să fie oamenii ăia singuri să îi păcălească pe toți. Am mai spus-o, cred că Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român. Nu poți să ai arsenal acasă și milioane în podea”, a adăugat el.

Totodată, întrebat dacă se ocupă cineva de această anchetă, la armată, ministrul Moșteanu a răspuns: „Pe partea noastră de armată, noi ne uităm la militarii care au plecat și împreună cu ministrul Predoiu lucrăm la un nou proiect de lege prin care asta să nu se mai întâmple”.

„Colegii mei din USR au depus chiar de anul trecut un proiect în Parlament în care să oprim astfel de lucruri”, a completat acesta.

„Orice ministru de orice culoare politică nu ar fi tolerat așa ceva”

Ionuț Moșteanu nu crede că vreun ministru, indiferent de culoarea politică, ar fi tolerat astfel de fapte, dacă ar fi știut despre militarii români care au mers în Congo sub comanda mercenarului Potra.

„Eu nu cred că a știut. Dacă ar fi știut, ar fi oprit, cu siguranță. Orice ministru de orice culoare politică nu ar fi tolerat așa ceva. Spun asta cu mâna pe inimă și cu toată siguranța. Nimeni nu ar fi tolerat asta”, a explicat el.

„Unii au încercat să folosească niște breșe în sistem și acum e important să vedem dacă e acoperit cineva, cine altcineva a mai știut înainte să se întâmple asta”, a mai spus Moșteanu.

Întrebat dacă aceste lucruri petrecute cu Horațiu Potra și acei militari în Congo au afectat siguranța națională a României, ministrul Apărării a spus că „într-o oarecare măsură, da”.

„Sunteți mirat de faptul că niște oameni pleacă din Armată se duc acolo și apoi se întorc? Urmările sunt către Parchete. Trăim într-un stat de drept. Cine încalcă legea și cine creează astfel de vulnerabilități răspunde în fața legii”, a declarat Moșteanu.

Ministrul USR a mai precizat că vrea să se uite cu atenție în perioada următoare la acest caz, să se lămurească cu instrumentele pe care le are și apoi să anunțe și opinia publică.

„Eu vreau și o să mă uit atent în perioada următoare, cu instrumentele pe care le are un ministru, să mă lămuresc și să vă lămurescă și pe dumneavoastră, că e important cine, dacă a știut cineva cine a mai știut și cum facem, să propun niște chestiuni ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Așa funcționează lucrurile”, a conchis Moșteanu.

Recent, Ionuț Moșteanu a anunțat că cei de la Direcţia Generală de Informaţii a Armatei (DGIA) care au ştiut sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acţiunile din Congo.

Ministrul Apărării a declarat, într-un interviu acordat News.ro, că nu poate lăsa aşa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetenţă din partea serviciilor secrete româneşti şi nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horaţiu Potra, să aibă arsenal şi milioane cash în casă fără ca serviciile să ştie.

Pe 8 august, judecătorii instanţei supreme au înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar în cazul a trei dintre inculpaţii din dosarul mercenarilor lui Horaţiu Potra, acuzaţi că au încercat să pună la cale acţiuni contra ordinii constituţionale.

La începutul lunii august, procurorul de caz de la Parchetul ICCJ a audiat 18 inculpaţi, din care trei în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu şi patru sub control judiciar.

Potrivit Parchetului ICCJ, infracţiunile de care sunt acuzaţi aşa-numiţii mercenari ai lui Horaţiu Potra, căutat internaţional de mai bine de cinci luni, sunt tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni ilegale cu articole pirotehnice şi instigare publică.

Sute de mii de euro ascunse de Potra în seiful ascuns în podea. Ce arsenal avea în casă

Procurorul de caz a precizat că audierile din 1 august aveau legătură cu operaţiunile din 26-27 februarie, când au fost făcute 47 de percheziţii la adrese din judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, la apropiaţi ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Percheziţiile au vizat locuinţele a 27 de persoane şi patru sedii de firmă. Una dintre persoanele la care s-au făcut percheziţii atunci este mercenarul Horaţiu Potra, în casa căruia, într-un seif încastrat sub podea, au fost descoperite pachete cu teancuri de dolari, politicianul din Mediaş spunând că legea nu îl obligă să îşi ţină banii la bancă.

Tot la Potra au fost descoperite numeroase arme, el declarând că îşi „asumă” nerespectarea regimului armenilor şi muniţiei şi refuzând să facă alte comentarii cu privire la armele deţinute ilegal.

n luna aprilie, Poliția Română a prezentat arsenalul ridicat în urma perchezițiilor făcute acasă la Horațiu Potra, liderul unei rețele de mercenari.

Anchetatorii au descoperit arme de foc de mare putere, inclusiv mitraliere și un lansator de grenade, iar interceptările obținute de procurori indică planuri de folosire a acestora în Capitală.

În total, peste 3.000 de arme de foc au fost confiscate în ultimul an, multe dintre ele fiind legate de gruparea condusă de Potra.

